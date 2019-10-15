Под Харьковом насильнику отрезали гениталии: всплыли жуткие подробности 18+

Насильник, которому в Шевченково Харьковской области отомстил муж его жертвы, лишился части половых органов.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стало известно, что жителя села Огурцовка 1994 года рождения привезли в местную больницу. Медики обнаружили у пострадавшего резаную рану лба, кровотечение, а также отсутствие части мошонки и полового члена.

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Под Харьковом муж жертвы отрезал половой орган насильнику sq.com.ua

По данным следствия, жертва насильника работает фармацевтом в аптеке. В полиции подтвердили, что на женщину напали, когда она возвращалась вечером из кафе. Ее муж, услышав крики, ударил насильника несколько раз по голове и отрезал часть гениталий.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства и биологические материалы.

Полиция открыла уголовные производства по обоим мужчинам - по статьям 121 ("нанесение тяжких телесных повреждений") и 152 ("изнасилование") УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, жуткий инцидент произошел 13 октября. Мужчину, который ранил насильника, задержала полиция.

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