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15 октября • обновлено в 18:28
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Под Харьковом насильнику отрезали гениталии: всплыли жуткие подробности 18+

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Насильник, которому в Шевченково Харьковской области отомстил муж его жертвы, лишился части половых органов.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стало известно, что жителя села Огурцовка 1994 года рождения привезли в местную больницу. Медики обнаружили у пострадавшего резаную рану лба, кровотечение, а также отсутствие части мошонки и полового члена.

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Под Харьковом муж жертвы отрезал половой орган насильнику

Под Харьковом муж жертвы отрезал половой орган насильнику

sq.com.ua

По данным следствия, жертва насильника работает фармацевтом в аптеке. В полиции подтвердили, что на женщину напали, когда она возвращалась вечером из кафе. Ее муж, услышав крики, ударил насильника несколько раз по голове и отрезал часть гениталий.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства и биологические материалы.

Полиция открыла уголовные производства по обоим мужчинам - по статьям 121 ("нанесение тяжких телесных повреждений") и 152 ("изнасилование") УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, жуткий инцидент произошел 13 октября. Мужчину, который ранил насильника, задержала полиция.

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Место
Украина Харьков
Тег
изнасилование
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Andria Viktor
Andria Viktor
Отрезал ,яйца,я думаю что мы все стойко переживём этот инцендент,курс доллара не упадет.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
молодец мужык , дай БОГ оправдают , а тот ирод пусть сгниет , аминь!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Из первоисточника...полицейская группа быстрого реагирования заметила женщину, одежда которой была «не в порядке» и лежащего рядом мужчину. Подъехав к ним, правоохранители увидели, что у мужчины разбита голова и сильное кровотечение в области паха...
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