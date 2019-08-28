Под Харьковом избили журналистов в прямом эфире: подробности, фото и видео

В пгт Золочев Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о возможном хищении леса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что нападение произошло 28 августа около 12:55 вблизи лесоперерабатывающего предприятия.

"Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра", – сказано в сообщении.

Под Харьковом избили съемочную группу Пресс-служба Нацполиции

На место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.

Правоохранители отметили, что после опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ст. 293 (групповые нарушения общественного порядка), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждения имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Под Харьковом избили съемочную группу Пресс-служба Нацполиции

При этом, по факту возможного ненадлежащего отношения к выполнению служебных обязанностей работниками полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернопольской области избили двух журналистов из Волынской области, которые готовили сюжет о нелегальных заправочных станциях.

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