Под грифом "секретно": всплыл важный нюанс о помилованных россиянах

Украинские власти засекретили указы президента Владимира Зеленского о помиловании россиян и прокремлевских сепаратистов, которых передали РФ в рамках обмена пленными.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК, отвечая на вопрос о количестве помилованных.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно“. Они никогда не публикуются", — заявила Денисова.

Людмила Денисова 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 из 35 человек, переданных России в рамках обмена "35 на 35", полностью признали свою вину и просили президента Владимира Зеленского о помиловании или отпущены под личное обязательство.

7 сентября в Украину прибыли пленные из России. Их встречали родственники, журналисты и президент Украины. Также на украинскую землю ступил и режиссер Олег Сенцов.

Всего в Украину вернулись 35 человек, незаконно удерживаемых в России.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся