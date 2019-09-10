Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Под грифом "секретно": всплыл важный нюанс о помилованных россиянах

35.7т Читать материал на украинском

Украинские власти засекретили указы президента Владимира Зеленского о помиловании россиян и прокремлевских сепаратистов, которых передали РФ в рамках обмена пленными.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК, отвечая на вопрос о количестве помилованных.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно“. Они никогда не публикуются", — заявила Денисова.

Людмила Денисова

Людмила Денисова

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
198
32
Смешно
8
Интересно
40
Печально
27
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Эй, незалежные, а кто назовет число россиян, которых отпустил Киев? Ну, кто знает? :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Лучше бы ватоправославных тихо бы перевешали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
важливо то,что сенцов в голодовке набрал десяточку.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Smekalov Sergey, даа, нынешний Сенцов ни в какое сравнение не идёт с прошлым. См.фото :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel