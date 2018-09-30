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Под дых Путину: Украина совершила прорыв в борьбе с пропагандой на Донбассе

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В городе Горняк Донецкой области построена самая высокая телебашня за времена независимости Украины.

На странице "Телесети Украины" в Facebook отмечается, что ее высота составляет 190 метров.

"С надеждой на правдивую информацию, с верой в развитие телекоммуникаций Украины, с любовью к своему делу мы построили башню в Горняке Донецкой области", - сказано в сообщении.

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Под дых Путину: Украина совершила прорыв в борьбе с пропагандой на Донбассе

Компания отмечает, что проект реализован "собственными силами, за счет исключительно собственных средств, по собственной инициативе и на свой риск".

"Мы горды этой победой! Слава Украине! Продолжение следует..." - написано в посте в соцсети.

Местные СМИ сообщают, что данная башня призвана обеспечить украинское теле- и радиовещение в том числе и на оккупированную территорию. Ее строительство началось в середине августа.

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Под дых Путину: Украина совершила прорыв в борьбе с пропагандой на Донбассе
Под дых Путину: Украина совершила прорыв в борьбе с пропагандой на Донбассе
Под дых Путину: Украина совершила прорыв в борьбе с пропагандой на Донбассе

Конструкция башни запроектирована трехгранной с решетчатых цельносварных секций. Башня поддерживается в вертикальной плоскости 3-мя ярусами оттяжек, по три оттяжки в каждом ярусе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Украина пошла на важный шаг в информационной войне на Донбассе. Так, на оккупированных территориях используется системе "Серпанок", разработана украинскими военными и волонтерами.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости Донбасса
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Рыбалко Владислав
Рыбалко Владислав
Построили телехуй ,при чём тут Путин ? Не выдавайте желаемое за действительное ,дебилы.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ещё раз глянул на фотку башни- упадёт! 100% упадёт! Это вам не Крымский мост, эта..банётся!
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Он Алекс
Он Алекс
Michael Kuksov, драчек таблеточку выпил?
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