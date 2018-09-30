Под дых Путину: Украина совершила прорыв в борьбе с пропагандой на Донбассе

В городе Горняк Донецкой области построена самая высокая телебашня за времена независимости Украины.
На странице "Телесети Украины" в Facebook отмечается, что ее высота составляет 190 метров.
"С надеждой на правдивую информацию, с верой в развитие телекоммуникаций Украины, с любовью к своему делу мы построили башню в Горняке Донецкой области", - сказано в сообщении.
Компания отмечает, что проект реализован "собственными силами, за счет исключительно собственных средств, по собственной инициативе и на свой риск".
"Мы горды этой победой! Слава Украине! Продолжение следует..." - написано в посте в соцсети.
Местные СМИ сообщают, что данная башня призвана обеспечить украинское теле- и радиовещение в том числе и на оккупированную территорию. Ее строительство началось в середине августа.
Конструкция башни запроектирована трехгранной с решетчатых цельносварных секций. Башня поддерживается в вертикальной плоскости 3-мя ярусами оттяжек, по три оттяжки в каждом ярусе.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Украина пошла на важный шаг в информационной войне на Донбассе. Так, на оккупированных территориях используется системе "Серпанок", разработана украинскими военными и волонтерами.
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