Под Донецком произошло страшное ЧП на шахте: есть жертвы и раненые

На шахте в городе Покровск (ранее Красноармейск) на Донетчине 13 апреля погиб один горняк, еще двое пострадали, получив тяжелые травмы.

Об этом в Facebook информирует пресс-служба прокуратуры области. Уточняется, что инцидент произошел утром "во время выполнения работ по цементации купольной части сообщения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа".

"При перемещении полки перекрытия вентиляционного ствола блока произошел перекос, из-за которого работники предприятия упали в зумпф части вентиляционного ствола", – сказано в сообщении.

Иллюстрация

В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик погиб на месте.

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти и травмирования горняков на шахте, проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге 13 февраля текущего года в результате ЧП погибли два горняка.

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