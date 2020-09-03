Под Днепром предпринимателя уличили в незаконной добыче песка на более чем 10 гектарах. Фото и видео

В селе Ивановка Днепропетровской журналисты разоблачили точку незаконной добычи песка. Нелегальные работы там проводят уже несколько лет, орудует – местный предприниматель Анатолий Маляр.

Об этом сообщает издание "СтопКор". Площадь ямы – более 10 гектаров. Этот участок Маляр получил в частную собственность, но ее целевое назначение – "для ведения товарного сельского хозяйства" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

При этом у владельцев карьера нет никаких разрешительных документов, в частности, главного – спецразрешения, которое дает право добывать полезные ископаемые.

Точка незаконной добычи песка в Ивановке Скриншот

Специальное разрешение на пользование недрами на этом участке на самом деле выдано директору Петриковского рыбхоза Анзорию Тимофееву.

"Мы утвердили в государственной комиссии эти запасы полезных ископаемых, поставили их на государственный баланс, оплатили за них деньги, это стоило нам около 3 млн грн. После этого мы получили специальное разрешение на пользование недрами по добыче полезных ископаемых. Кстати, все эти документы в свободном доступе на публичных картах Госгеонедр, они есть в реестре – и специальное разрешение, и заключено соглашение с государством на пользование недрами", – подчеркнул он.

Точку "крышует" песчаный нелегал Анатолий Маляр Скриншот

Работы ведутся уже несколько лет Скриншот

В то же время, песчаный нелегал Маляр со своей стороны, не оплатил в местный бюджет ни гривны. Зато, как рассказала главный редактор газеты "ЛИЦА" Елена Гарагуц, предприниматель задолжал государству 12 млн гривен.

"Маляр продавал песок по 30 грн за тонну. Государству он продавался за 53 гривны. Разница – 23 гривен на каждой тонне. По документам было потрачено 430 тысячи тонн на 10 млн гривен плюс НДС 20% в 2 миллиона. Так, мы выходим на цифру 12 млн гривен ущерба для государства", – рассказала она.

Из-за Маляра государство потеряло 12 млн грн Скриншот

"Там где существуют такие карьеры, там речи о природоохранных мероприятиях вестись не может. А потом остается голая степь, как на водных объектах, так и на суше. Там, где пришли "черные копатели", там еще сотни лет ничего не будет расти", – рассказал президент Украинской Ассоциации Добытчиков Песка Вадим Пелих.

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