"Под давлением": у Порошенко указали на проблему с освобожденными из плена "Л/ДНР"

Несколько человек, которых в конце декабря 2017 года освободили из плена террористов на Донбассе, отказались проходить лечение из-за неожиданного давления со стороны общественности и прессы.

Об этом "112 Украина" сказала руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая.

"Мы не можем сказать, что люди проходят реабилитацию, люди проходят лечение по их желанию и волеизъявлению. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем. Военные могут пройти ее на базе военных госпиталей, гражданские освобожденные лица могут пройти на базе медицинских учреждений, которые подчиняются Государственному управлению делами. Кто-то захотел поехать домой и проходить лечение по месту постоянного проживания", - сказала она.

"Могу отметить, что есть несколько отказов от лечения в результате того, что люди не готовы быть под давлением прессы, общественности, под которым, к большому сожалению, оказались те люди, которых освободили", - добавила Зарицкая.

Глава офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО подчеркнула, что вопрос повышенного внимания к освобожденным из плена оказался неожиданно сложным.

"Что мы имеем на сегодня? Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением, они оказались под давлением внимания СМИ и внимания общественности. Совершенно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения, поехали домой из-за то, что для них это сложно", - резюмировала она.

Как сообщал "Обозреватель", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что очередной обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале 2018 года.