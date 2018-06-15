Под давлением: адвокат рассказал о пребывании Вышинского в СИЗО

Арестованный по подозрению в государственной измене директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский пребывает в Херсонском СИЗО в равных с другими заключенными условиях.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает RT.

"На сегодняшний день состояние его удовлетворительное. Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, на сегодняшний день, конечно, есть значительное ухудшение. И об этом он говорил", - отметил юрист.

По его словам, условия содержания в изоляторе для всех одинаковые и Вышинский не является исключением.

"Обращаются с ним так же, как и с другими. Слава Богу, никакого давления на него не оказывали. По крайней мере он мне об этом не говорил. Хотя находиться в данном месте — это всё равно психологическое давление для человека. И то, что он не видит близких, родственников — это тоже для него очень тяжело, поскольку никакой связи, коммуникации с внешним миром у него нет, кроме общения с адвокатами", - заявил Доманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против директора издания открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог. Он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украины" сообщили, что это невозможно.

3 июня его адвокат заявил, что квартиру Вышинского обокрали.

СБУ во время обысков у Вышинского нашла договор с пропагандистской медиагруппой РФ "Россия Сегодня", в которую входит RT, $200 тысяч и пистолет.