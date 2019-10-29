Под Черниговом женщину загрыз неизвестный зверь: в городе началась паника

В городе Семеновка Черниговской области неизвестный зверь загрыз 70-летнюю женщину.

Так, ее нашли на пороге дома местные жители. На тот момент она была еще живая, передают "Факты".

Отмечается, что у пенсионерки были страшные травмы от укусов. Женщину госпитализировали и она провела в реанимации почти сутки, однако врачам не удалось ее спасти.

Женщину под Черниговом загрыз неизвестный зверь Иллюстрация

Пока неизвестно, какой именно хищник загрыз женщину. "Пятьдесят на пятьдесят. Больше допускают, что бродячая собака. Или волк. У нас же на территории еще и волки водятся. Есть подозрение, что это чья-то собака", – рассказал участковый офицер полиции Сергей Бублик.

Кроме того, в городе ходят слухи, что жестоко расправиться с пенсионеркой могли свиньи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пологовском районе Запорожской области пожилая женщина скончалась после нападения на нее бродячих собак.

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