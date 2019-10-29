Главная Новости
29 октября • обновлено в 06:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Под Черниговом женщину загрыз неизвестный зверь: в городе началась паника

956 Читать материал на украинском

В городе Семеновка Черниговской области неизвестный зверь загрыз 70-летнюю женщину.

Так, ее нашли на пороге дома местные жители. На тот момент она была еще живая, передают "Факты".

Отмечается, что у пенсионерки были страшные травмы от укусов. Женщину госпитализировали и она провела в реанимации почти сутки, однако врачам не удалось ее спасти.

Новости
Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Женщину под Черниговом загрыз неизвестный зверь

Женщину под Черниговом загрыз неизвестный зверь

Иллюстрация

Пока неизвестно, какой именно хищник загрыз женщину. "Пятьдесят на пятьдесят. Больше допускают, что бродячая собака. Или волк. У нас же на территории еще и волки водятся. Есть подозрение, что это чья-то собака", – рассказал участковый офицер полиции Сергей Бублик.

Кроме того, в городе ходят слухи, что жестоко расправиться с пенсионеркой могли свиньи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пологовском районе Запорожской области пожилая женщина скончалась после нападения на нее бродячих собак.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Чернигов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel