Ушел из дома: в Чернигове пропавшего парня нашли мертвым

В лесу неподалеку от Чернигова нашли повешенным 20-летнего жителя областного центра Евгения Волкова, который пропал 2 ноября.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области, передает УНИАН. Заявление правоохранителям написала мать парня.
По ее словам, сын ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. При этом, он не взял с собой телефон.
В лесу под Черниговом нашли повешенным 20-летного парня
Родные утверждают, что у молодого человека не было врагов. Однако им известно, что он часто посещал букмекерские конторы и делал спортивные ставки.
Сообщается, что парня нашли повешенным в лесу вблизи села Новый Белоус под Черниговом 8 ноября.
В полиции пока не комментируют, может ли его смерть быть связанной с увлеченностью азартными играми и имел ли погибший долги. Правоохранители отметили, что "такая информация широкой общественности не разглашается".
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Пока продолжается следствие.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей — несчастный случай. Однако родители школьника уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.
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