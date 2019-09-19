Под Черкассами закололи двух мужчин. Фото 18+

В Черкасской области до смерти замучили двух человек.

Трупы с признаками насильственной смерти нашли поле в Смелянском районе вблизи автодороги "Киев-Знаменка", сообщает пресс-служба Нацполции.

На теле погибших были множественные следы от ударов и колото-резаные раны, что свидетельствует о пытках перед смертью.

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Полиция определила, что к совершению преступления причастны двое жителей города Черкассы. По данным правоохранителей, у подозреваемых был конфликт с потерпевшими.

"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", – рассказал первый заместитель председателя Нацполиции – глава криминальной полиции Евгений Коваль.

Убийство в Черкасской области НПУ

Как сообщает "УНН", убийства произошли вблизи Смелы Черкасской области на территории заброшенного военного полигона, где были обнаружены тела двух мужчин около 30 лет. На теле мужчин гематомы и ссадины, а на одном из трупов след от выстрела. Рядом с телами правоохранители обнаружили следы борьбы.

Подозреваемых задержали, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Тела направлены на экспертизу. Устанавливаются причины смерти и личности погибших.

Убийство в Черкасской области НПУ

Убийство в Черкасской области НПУ

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