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19 сентября • обновлено в 14:11
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Под Черкассами закололи двух мужчин. Фото 18+

1.1т Читать материал на украинском

В Черкасской области до смерти замучили двух человек.

Трупы с признаками насильственной смерти нашли поле в Смелянском районе вблизи автодороги "Киев-Знаменка", сообщает пресс-служба Нацполции.

На теле погибших были множественные следы от ударов и колото-резаные раны, что свидетельствует о пытках перед смертью.

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Полиция определила, что к совершению преступления причастны двое жителей города Черкассы. По данным правоохранителей, у подозреваемых был конфликт с потерпевшими.

"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", – рассказал первый заместитель председателя Нацполиции – глава криминальной полиции Евгений Коваль.

Убийство в Черкасской области

Убийство в Черкасской области

НПУ

Как сообщает "УНН", убийства произошли вблизи Смелы Черкасской области на территории заброшенного военного полигона, где были обнаружены тела двух мужчин около 30 лет. На теле мужчин гематомы и ссадины, а на одном из трупов след от выстрела. Рядом с телами правоохранители обнаружили следы борьбы.

Подозреваемых задержали, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Тела направлены на экспертизу. Устанавливаются причины смерти и личности погибших.

Убийство в Черкасской области

Убийство в Черкасской области

НПУ

Убийство в Черкасской области

Убийство в Черкасской области

НПУ

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Место
Украина Черкассы
Теги
Национальная полиция Украины криминал убийство
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