Под Черкассами загорелась цистерна с топливом: погиб молодой водитель

В Черкасской области в Каменском районе на участке дороги Н-1 Киев-Знаменка перевернулась цистерна с топливом. В результате пожара водитель обгорел и после скончался в больнице.

Происшествие случилось около полуночи, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

"Около полуночи, водитель автомобиля "МAN" с прицепом, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомобиля, перевозившего топливо в цистерне", – говорится в сообщении.

ДТП в Черкасской области ГСЧС

Отмечается, что в результате аварии вылилось 25 тонн горючего, которое сразу же загорелось. Когда на место ЧП прибыли спасатели, площадь пожара составила 400 квадратных метров. С огня вытащили 25-летнего водителя, которого срочно доставили в больницу, где он и умер.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем.

Цистерна с топливом загорелась после опрокидывания ГСЧС

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