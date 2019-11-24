Под Брестом погиб украинский моряк: подробности ЧП

В результате шторма в Кельтском море, недалеко от Бреста, погиб украинский моряк.
Об этом на официальной странице в Facebook сообщает "Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".
"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", – сказано в сообщении.
Шторм в море
иллюстрация (pixabay)
Уточняется, что команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом. 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. В результате судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.
Точная причина смерти пока неизвестна. По данным благотворительной организации, это могло произойти от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом.
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