Под Брестом погиб украинский моряк: подробности ЧП

В результате шторма в Кельтском море, недалеко от Бреста, погиб украинский моряк.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщает "Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", – сказано в сообщении.

Шторм в море иллюстрация (pixabay)

Уточняется, что команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом. 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. В результате судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

Точная причина смерти пока неизвестна. По данным благотворительной организации, это могло произойти от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом.

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