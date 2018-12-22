Почти ослеп: появились тревожные данные об узнике Кремля 

Состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба, незаконно удерживаемого в российской тюрьме, ухудшилось.

Он практически потерял зрение, также у узника Кремля ухудшилась память, рассказала в интервью "Главкому" адвокат Марина Дубровина.

"Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого (2017 года. - Ред.) года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает", - отметила она.

По словам Дубровиной, Гриб начал плохо ориентироваться. "Даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз", - пояснила она.

"Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть. Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, поскольку он даже свидетелей видит плохо", - добавила адвокат.

Павел Гриб "Радио Свобода"

"Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает", - отметила она.

Дубровина также заявила, что Гриба не осматривают медики.

"Последнее медицинское обследование ему проводили 28 апреля 2018 года, после этого были сделаны анализы, которые оплатили родители Павла и результаты которых мы получили в декабре. На основе результатов этих анализов врач Василий Притула и сделал заключение", - заключила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. Позже ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.

Его отец рассказывал, что у парня были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, украинец жаловался на боли в желудке.

Также Игорь Гриб рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы и не предоставляли ему медицинскую помощь.