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19 февраля • обновлено в 12:24
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Более 270 жертв за месяц! Появилась шокирующая статистика ДТП в Украине

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Январь 2020-го ознаменовался масштабными авариями. По данным полиции, в первый месяц нового года в Украине погиб 271 человек. Это на 45% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

OBOZREVATEL узнал, с чем связан такой скачок.

Где больше всего жертв

По данным департамента патрульной полиции, больше всего трагических происшествий в прошлом месяце произошло в Киевской области – 23 погибших.

Второе место печального антирейтинга занимает Днепропетровская область – 21 погибший в ДТП. Третье место делят Львовская и Ривненская области – по 20 погибших.

В январе 2020 года в Украине произошло 11 836 аварий, в которых погиб 271 человек и 2 391 человек получили травмы

В январе 2020 года в Украине произошло 11 836 аварий, в которых погиб 271 человек и 2 391 человек получили травмы

Меньше всего жертв – в Кировоградской области. Там в январе погиб один человек.

В первый месяц нового года в Украине погибло на 45% больше человек, чем за аналогичный период 2019-го

В первый месяц нового года в Украине погибло на 45% больше человек, чем за аналогичный период 2019-го

Данные департамента патрульной полиции

С чем связан рост смертности на дорогах в январе этого года? Руководитель общественной организации Vision Zero Виктор Загреба считает, что причина в проблеме подсчета ДТП и, возможно, погодных условиях.

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Неполные цифры. Ранее OBOZREVATEL сообщал, что начиная с марта 2016 года, в Украине должным образом не велась статистика аварий, поскольку Кабинет министров Украины отменил соответствующее постановление№252.

Однако в мае 2019 года правительство приняло постановление №424, где были установлены Правила учета дорожно-транспортных происшествий. В частности, погибшими считаются лица, которые лишились жизни не только на месте аварии, но и на протяжении 30 суток.

По мнению Загребы, возможно, поэтому результаты в январе 2019-го и 2020 года настолько отличаются.

"Не все погибшие в прошлом году могли попасть в полицейскую статистику", – считает он.

ДТП в Украине

ДТП в Украине

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Погодные условия. По данным синоптиков, январь этого года в Украине выдался гораздо теплее, чем год назад. Осадков также было немного. Это могло повлиять на число аварий с пострадавшими, считает Загреба.

"Когда погода солнечная и дорожное покрытие сухое, водителей больше и ездят они быстрее", – рассказал руководитель Vision Zero. В снег и гололед, по его словам, количество автомобилистов на дорогах меньше, и ездят они более аккуратно.

Косвенно это предположение подтверждают данные департамента патрульной полиции. Больше всего погибших и травмированных в прошлом году приходилось на самые жаркие месяцы: июль, август, сентябрь.

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Расскажем о нескольких масштабных ДТП в Украине за январь

9 января на трассе Львов – Шегини, в населенном пункте Бартатов микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком. Погибли три человека. Выяснилось, что водитель буса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и протаранил тягач Mercedes.

ДТП в Львовской области

ДТП в Львовской области

12 января в поселке Вишневое Днепропетровской области водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате внедорожник слетел в пруд и затонул на глубине двух-трех метров. Погибли водитель, его жена, 14-летняя дочка и родственница.

В ДТП погибли Сергей и Виктория Кушнир, их 14-летняя дочь Владислава и кума

В ДТП погибли Сергей и Виктория Кушнир, их 14-летняя дочь Владислава и кума

Смертельное ДТП в поселке Вишневое

Смертельное ДТП в поселке Вишневое

20 января в Днепре столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека. Выяснилось, что одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения.

Трагедия в Днепре

Трагедия в Днепре

Информатор

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Война на дорогах Криминал
Место
Украина
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины криминал
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