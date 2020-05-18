Почти 1 млн за жилье: НАБУ заподозрило экс-нардепа Березкина в афере с компенсациями от Рады
В понедельник, 18 мая, детективы НАБУ сообщили народному депутату Украины VIII созыва Станиславу Березкину о подозрении в незаконном получении почти 1 млн грн компенсации за аренду жилья.
Как сообщила пресс служба НАБУ, действия бывшего нардепа квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
"По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн с ноября 2014 года по август 2019 года", – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что Березкин уже имеет статус подозреваемого в деле по факту завладения $20 млн АО "Ощадбанк". В хищении этих денег подозревают также сына и брата экс-нардепа.
Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят с октября 2018 года.
Как писал OBOZREVATEL, в феврале НАБУ сообщало, что народный депутат Украины VII и VIII созывов незаконно получил от государства компенсацию за аренду жилья в размере 361 тыс. грн.
Всего были привлечены к ответственности пятеро экс-нардепив за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. В рамках расследования фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн. Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее.