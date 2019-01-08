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Почетного консула Бельгии избили во Львове: что произошло

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Во Львове в понедельник, 7 января, избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу.

Врачи зафиксировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха, передает ZAXID.NET со ссылкой на собственный источник. Данные о произошедшем на проспекте Шевченко, 18 подтвердили также правоохранители.

"В Галицкий отдел полиции Львовской области с заявлением обратился Гарцула Ярослав Иванович. По его словам, неизвестный мужчина сделал ему замечание в агрессивной форме по поводу того, как он припарковал автомобиль. В ходе общения прохожий нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в область головы", – рассказали в полиции.

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Ярослав Гарцула

Ярослав Гарцула

Подольская правда

Сообщается, что после оказания медицинской помощи, пострадавший был отправлен домой. Комментариев о случившемся Гарцула пока не дал.

Как уточняют "Вести", нападавшим оказался Белкин Александр Олегович, 1976 года рождения, который проживает рядом с местом происшествия. Мужчина не признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Киеве неизвестные напали на поп-певца DZIDZIO. Артисту пришлось отменить ряд новогодних выступлений.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЛьвов
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Могли бы и убить
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Multilux Oleg
Multilux Oleg
цеєвропа!
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Ничего удивительного.На окраине одно быдло.
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