Зеленский не называет Путина агрессором ради освобождения украинцев, – Грымчак

Президент Украины Владимир Зеленский страдает "навязчивой идеей" – он избегает называть Россию страной-агрессором. Вероятно, таким образом он пытается не помешать процессу освобождения пленных украинцев.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Возможно, правы те, кто говорят, что причина в заблуждении. Все же были какие-то встречи, что-то обещали, и после этого уже становится навязчивой идеей – не называть Россию агрессором", – заметил он.

Грымчак допустил, что Зеленский не применяет эпитет "агрессор" к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку опасается осложнить переговоры по обмену пленными.

"Но мне кажется, что от этого он больше теряет, чем в перспективе может получить", – заметил экс-чиновник. Он добавил, что, не квалифицируя действия России как агрессию, Верховный главнокомандующий де-факто не признает и факт войны. "Это большая проблема", – сказал Грымчак.

Полную версию интервью с Юрием Грымчаком читайте на OBOZREVATEL в понедельник, 20 июля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует оскорбительно высказываться в адрес персоналий российского руководства, в том числе президента Владимира Путина, но он может и должен использовать словосочетания "Россия агрессор" и "аннексия Крыма".