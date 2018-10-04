Почему "взорвался" Азов: адмирал объяснил критический момент

Азовское море является "кризисным местом", о чем еще в 2015-2017 годах предупреждали украинские и западные эксперты.

Об этом заявил украинский адмирал Игорь Кабаненко, сообщает "Крым.Реалии". По его словам, недостаточная силовая защищенность может привести к росту количества угроз для Украины.

"Есть такое понятие: поддержание благоприятного оперативного режима в литоральных водах. Это функционал любой морской державы, который обеспечивается исключительно ее силовыми активами", - объяснил Кабаненко.

Он отметил, что эффективная защита способствует беспрепятственной деятельности государства на море, прежде всего, экономической. Если же существуют недостатки ‒ растут угрозы с моря, а с ними - и препятствия для морского промысла.

"Этот вопрос обострился после аннексии Крыма, к которому примыкают огромные литоральные акватории", - говорит адмирал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявили, что РФ незачем нагнетать обстановку в Азовском море, так как "она его контролирует".