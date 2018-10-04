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Почему "взорвался" Азов: адмирал объяснил критический момент

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Азовское море является "кризисным местом", о чем еще в 2015-2017 годах предупреждали украинские и западные эксперты.

Об этом заявил украинский адмирал Игорь Кабаненко, сообщает "Крым.Реалии". По его словам, недостаточная силовая защищенность может привести к росту количества угроз для Украины.

"Есть такое понятие: поддержание благоприятного оперативного режима в литоральных водах. Это функционал любой морской державы, который обеспечивается исключительно ее силовыми активами", - объяснил Кабаненко.

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Он отметил, что эффективная защита способствует беспрепятственной деятельности государства на море, прежде всего, экономической. Если же существуют недостатки ‒ растут угрозы с моря, а с ними - и препятствия для морского промысла.

"Этот вопрос обострился после аннексии Крыма, к которому примыкают огромные литоральные акватории", - говорит адмирал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявили, что РФ незачем нагнетать обстановку в Азовском море, так как "она его контролирует".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
На Азове нужен небольшой мобильный флот, чтоб разгонять пиратствующих коссабов.
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Дежнев Кирилл
Дежнев Кирилл
Забыл этот персонаж что чубатые огребли сапогом по свинячему ипалу из за собственной чмошности, ублюдочности и тупости. Не трогали бы российские суда, были бы живы.
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