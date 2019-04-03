Трагическая гибель художницы во Львове: под угрозой многие украинцы

Во Львове произошла очередная трагедия с угарным газом. На этот раз в квартире скончалась известная художница, модельер, стилист и основательница "Школы современных искусств" Оксана Бондарук.

Женщина в ночь на 1 апреля купала собаку в ванной, где расположена газовая колонка. В это время супруг на кухне включил механическую вытяжку. Утром муж нашел Оксану мертвой, погибла и собака. Мужчину же доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Как произошла трагедия и почему под угрозой многие украинцы – в материале OBOZREVATEL.

Снова была включена колонка

В отделе надзора на производстве ГУ Гоструда Львовской области пояснили ситуацию с гибелью женщины так: в ванной была включена газовая колонка, а на кухне – механическая вытяжка. Это создало обратную тягу. И продукты сгорания стало затягивать в жилое помещение. В результате женщина получила смертельную дозу.

Оксана Бондарук Facebook Оксаны Бондарук

Это уже не первый случай во Львове. Напомним, в начале января многих потрясла трагедия, когда в квартире в старом доме в центре Львова погибли двое молодых туристов – Анастасия Ковальчук и Андрей Рассказчиков. Настя также принимала ванную, в которой стояла газовая колонка. В старой квартире находился и газовый камин, но молодые люди его даже не включали. Полиция еще ведет расследование. А в мэрии поручили проверить все газовые колонки в городе.

На кухне была установлена вытяжка ТСН

А 2 июля прошлого года во Львове на ул. Клепаривской, 12 угарным газом отравились двое туристов из Беларуси, тогда погибла 22-летняя девушка. Еще один случай произошел 8 октября прошлого года. На улице Гушалевича, 8а газом отравились две туристки из Беларуси и Одесской области. Их удалось спасти.

Подобный случай произошел и в Кропивницком. Там перед новым годом погибла целая семья – родители и двое детей – 8 и 11 лет. Причина их гибели – отравление газом от газовой колонки.

Есть три причины

Экс-зам мэра столицы по ЖКХ Александр Мазурчак также подтверждает – отравления угарным газом происходит по всей Украине. И называет три причины.

Газовая колонка

"Первая. Люди самостоятельно устанавливают в квартирах газовые котлы. Но не рассчитывают мощность вытяжной вентиляции. Иногда даже эти же вентиляционные каналы используют для вытяжки газа. Но они на это не рассчитаны, в результате происходит подпор и угарный газ заполняет помещение", – пояснил OBOZREVATEL Мазурчак.

Еще одна причина – новостройки по соседству. "Когда рядом с невысоким домом возводят многоэтажку. В результате создается так называемая парусность, нет продуваемости и вентиляция перестает работать. Подобная ситуация была даже в столице на улице Полтавской, там рядом с небольшим домом построили многоэтажку, и у людей не работала вентиляция", – говорит Мазурчак.

А третья причина – никто не проводит плановых профилактических работ по чистке дымоходов. Их нужно делать каждый год.

Трубочист ukrinform.ua

Принудительные вытяжки могут убить

Бывший начальник газово-технической инспекции при Госгоркомнадзоре Александр Хомяков говорит, что более чем за 30 лет его работы таких бытовых отравлений были сотни. И в последнее время их становится все больше.

"Потому что проверять и прочищать дымоходы некому, современные печники и трубочисты даже толком не знают, что им нужно делать. А проверяющие организации сейчас ограничили, потому что видите ли они мешают бизнесу", – возмущается в беседе с OBOZREVATEL Хомяков.

Специалист говорит, что существует нормативный документ, согласно которому в квартирах, помещениях, где находятся газовые приборы, принудительную вытяжку ставить категорически запрещено.

"Потому что, к примеру, колонка выбрасывает продукты сгорания в дымоход, а вентилятор намного мощнее, он создает разряжение и в результате все идет в квартиру, а не на улицу. Этого категорически делать нельзя! Тот, у кого есть газовая колонка, и он еще поставил себе вентилятор в дымоход, подвергает себя опасности", – поясняет Хомяков.

Газовый котел и вытяжка

Фактически от каждого газового прибора должен быть выведен отдельный дымоход на крышу. "А у нас 5-6 колонок выводятся в одну шахту, фактически в один дымоход. Вообще дымоходы стареют очень быстро. В Киеве, во Львове в старых домах дымоходы вообще не пригодны к эксплуатации", – говорит Хомяков.

Также нужно быть осторожными, если в доме или квартире с газовыми приборами есть камин.

"У нас был случай в Ирпене. Сын своему отцу построил дом, на кухне стоял котел на горячую воду и отопление. А в комнате был камин. Когда зажгли камин, образовалась мощная тяга, и весь угарный газ, который шел из котла, затянуло в помещение. К сожалению, пожилой мужчина скончался", – рассказывает Хомяков.

Также он предупреждает владельцев частных домов, прежде чем устанавливать вытяжки, газовые приборы, обязательно пригласить специалистов и все обследовать. Потому что в теплое время года, когда все окна открыты, в помещение поступает воздух, то трагедии может и не быть, угарный газ быстро выветривается. А вот зимой, когда все закрыто, пластиковые окна, герметичные двери не дают возможности воздуху свободно двигаться, тогда может произойти непоправимое.

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