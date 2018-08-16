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"Они правы": Прилепин отреагировал на "бан" в Украине

1.5тЧитать новость на украинском

Российский террорист, писатель Захар Прилепин заявил, что удивлён, что не попал в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, раньше.

По его мнению, он действительно представляет угрозу для украинских властей, сказал он радио "Говорит Москва".

"В Украине два года уже существует против меня уголовное дело по факту создания незаконных вооружённых формирований, терроризма и сепаратизма. Что сайт Минкульта может изменить? Ничего я по этому поводу не испытываю, только удивление, что Минкульт так долго размышлял", - заявил он.

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Прилепин также заверил, что не знал об этом списке.

"Вся Украина соревнуется в создании разных списков – всяких врагов, негодяев, сепаратюг. Я думаю, в пяти из них я фигурирую, что, конечно же, абсолютно обосновано. Я представляю угрозу национальной государственности Украины. Они абсолютно правы", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина запретила въезд главному пропагандисту Кремля.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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