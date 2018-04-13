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Почему США не дают Украине Javelin: названа причина

3.2тЧитать новость на украинском

США затягивают передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин"), поскольку не доверяют украинской стороне.

Такое мнение в эфире программы "Кворум" на ObozTV высказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"США бы дали нам оружие, если бы увидели, что мы готовы к этому. А в итоге у нас склады взрываются. Они почему "Джавелины" не дают? Они дали противорадарное устройство – мы его в Дебальцево оставили. Войска выходили в плановом порядке, не бежали, но оставили, вместо того, чтобы подорвать", - подчеркнул эксперт.

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По его мнению, американцы боятся, что противоракетные комплексы "утащат, передадут той стороне".

"Они не верят системе контрразведывательных мер, которая могла бы обеспечить, что оружие не "уйдет", - пояснил Стариков.

Эксперт считает, что всему виной – система коррупции в Вооруженных силах и слишком медленные темпы построения новой украинской армии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американский военный Гарри Табах спрогнозировал, что США вслед за поставками Украине противотанковых комплексов "Джавелин" могут начать ее перевооружение по стандартам НАТО.

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Темы
вооруженияВоенная помощь УкраинеКворумЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Олег Стариков
Место
Украина
Объекты
Javelinракеты
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