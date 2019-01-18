Российские спецслужбы депортировали в Украину Елену Вищур. Она же Елена Бойко. Эта дама запомнилась россиянам тем, что в эфире программы "Место встречи" на НТВ устроила драку с польским журналистом Томашем Мацейчуком за то, что тот поставил знак равенства между сталинизмом и гитлеризмом.

Надо сказать, что Елена настолько плодотворно трудилась в антиукраинских российских эфирах, что российские власти даже стали трактовать её заработки за участие в телепрограммах как предпринимательскую деятельность. Формально именно это стало причиной ее депортации. В декабре 2018 г, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Преображенский суд Москвы принял решение выдворить Вищур-Бойко из страны, так как она "нарушила правила пребывания на территории РФ". В частности - не оформила патент на осуществление трудовой деятельности.

Несмотря на серию акций поддержки со стороны российских пропагандистов, которые утверждали, что Вищук-Бойко в Украине ждёт расправа, судебные приставы доставили скандальную телезаробитчанку в пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области и передали её сотрудникам Госпогранслужбы Украины. Уже на нейтральной территории Вищур-Бойко сделала последнюю попытку избежать возвращения на родину. Она написала заявление о предоставлении ей в России политического убежища. Однако, как рассказала её адвокат Галина Перфильева, "сотрудники (РФ. - Ред.) не стали принимать заявление и вытолкали её".

После пересечения границы Вищур-Бойко задержали. В Украине она объявлена в розыск. Ей инкриминирует статью о посягательстве на территориальную целостность Украины. И тут возникает вопрос. За Елену Вищур-Бойко вступались депутаты Госдумы, топ-пропагандисты. Почему её отправили в Украину, где она обвиняется в работе на Россию?

Пресс-служба СБУ сообщает, что, начиная с 2014 г., Елена "распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины". Сухой язык правоохранителей не в состоянии передать всю красочность и эпичность антиукраинской активности Елены.

В 2015 г. журналисты Zaxid.net выпустили материал "Львовское подполье", рассказывающий о деятельности Елены Вищур-Бойко. В статье упоминается Дмитрий Лященко. Как и Елена, он журналист львовского коммунистического ресурса "Галицкий ястреб". Оказывается, что этот человек приехал во Львов из Кривого Рога в январе 2015 г., поселился в квартире Вищур и буквально через месяц отметился в первой провокации, проведенной ими совместно.

Накануне 23 февраля 2015 г. в сети появляется сообщение, что группа единомышленников планирует совершить прогулку к Высокому Замку. Там же говорится, что Лященко собирается вывесить коммунистический флаг. Акцию заноса красной тряпки удалось предотвратить силами местных патриотов. А через несколько месяцев, в ночь с 9 на 10 мая, новый инцидент. И снова анонсированный заранее. Группа "Галицкий ястреб" сообщила львовянам, что Лященко планирует совершить улицами ночного Львова пешую прогулку с выносом в люди красного знамени. По словам свидетелей, Дмитрий был очень пьян и словно намеренно нарывался на побои. Прохожие скрутили краснознамённого Дмитрия и передали в полицейский участок, где с ним была проведена профилактическая беседа.

Полицейские отобрали у провокатора боевое знамя и отправили его домой. А буквально через несколько часов Дмитрий, Елена и очередной красный флаг, зайдя в магазин за пивом, нарвались-таки на крепкую галицкую оплеуху. Ну что ж. Награда нашла героя. Елена тут же публикует видео в сети, утверждая, что её подельнику выбили глаз за любовь к советским ветеранам. На самом деле никаких серьезных повреждений Дмитрию Лященко тогда нанесено не было. Версия о том, что коммунисты-подпольщики, в число которых входила Елена, намеренно провоцировали прохожих на побои - более чем правдоподобна. После инцидента Дмитрий Лященко становится специальным корреспондентом НТВ во Львове.

В июле 2015 г. издание "Галицкий ястреб" опять оказывается в центре провокаций. 17 июля во Львове проходит проплаченный митинг с требованием автономии Галичины и присоединения Львовской области к ЕС. В нем приняло участие около 20 человек. Акция продолжалась не более пяти минут. Позже Служба безопасности Украины задерживает двух подозреваемых, которыми оказываются активные авторы издания - 56-летняя Елена Вищур-Бойко и 42-летний Роман Богвелишвили. Последний известен тем, что в октябре 2014 г. заявил о своем намерении переехать в "ДНР".

Позднее Богвелишвили отказался от этого намерения. Пресс-служба СБУ тогда сообщала, что в ходе обысков у членов организации были обнаружены банковские карточки, на которые поступала иностранная валюта из Российской Федерации и других стран, а также устав политической партии "Русь Соборная". После обысков и подозрений в организации сепаратистских митингов во Львове Елена Вищур-Бойко бежит на неконтролируемую территорию Донецкой области, а спустя непродолжительное время оказывается в Москве.

Елена называет себя журналисткой. В её резюме содержится информация о том, что она окончила факультет журналистики Львовского университета, где училась в период с 1983 по 1987 гг. На самом деле, как удалось установить zaxid.net, в это самое время Елена Вищур-Бойко была арестована и находилась под стражей. 10 октября 1983 г. Червоноградским ГУВД в Львовской области ее задержали за кражу. После суда Елена Вищур отбывала наказание в Качановской колонии № 54 в Харьковской области.

С ее выдворением из Москвы тоже не все гладко. 10 декабря 2017 г. российские СМИ сообщили о том, что Елена пропала. Позже выяснилось, что её задержал участковый после многочисленных жалоб соседей "на ночные посиделки и дебоши". По информации российской "Газета.ру", квартира, которую снимала Елена, с начала 2017 г. значилась в московской полиции как "антисоциальная". Ничего не скажешь - "университеты" ещё те. Прямо-таки Мата Хари "русского мира".

В этой истории столько красных флагов и идиотизма, что невольно вспоминается старый советский анекдот: 23 февраля 1945 г. Штирлиц шёл по Берлину. По случаю праздника он принарядился. Советская солдатская гимнастерка, будёновка, сзади волочится парашют. Штирлиц знал, что советские войска уже приближаются к вражеской столице и скоро войне придет конец. Однако сейчас... "Надо соблюдать конспирацию", - подумал Штирлиц и надел солнцезащитные очки.

Наблюдая за спецоперациями российских спецслужб, складывается впечатление, что их специально обучают соответствовать образу любимого советскими гражданами киногероя. Прослеживается определенная иерархия. Если, например, Владимиру Путину по чину положено прикидываться киношным полковником Исаевым, то агентам попроще - вроде Петрова и Баширова - эта опция недоступна. Они обязаны не выходить за рамки пародий и анекдотов.

Что же касается Елены Вищур-Бойко, то ее агентурное кредо - русскоговорящая бабушка для битья. Отправив её в украинскую тюремную камеру, россияне попросту устроили ей последнюю гастроль. Выставили жертвой "кровавых фашистов", которые расправляются с любительницей российских телезрителей. Вот только рассчитывала ли сама Елена, что последнюю оплеуху для создания живописной пропагандистской картинки она получит от своего же нанимателя?

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