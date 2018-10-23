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Максим Мирович
Максим Мирович
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Почему расстрел в Керчи мог быть инициирован ФСБ, а Росляков подставлен

10.1т

Друзья, думаю вы уже слышали об ужасной трагедии, которая разыгралась в крымской Керчи — днём 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, в ходе которой погибло 19 и было ранено 50 человек. Сперва была версия, что в колледже произошел взрыв бытового газа — однако её отмели сразу же после того, как выяснилось, что колледж не газифицирован вовсе, а также после того, как начали появляться первые сведения от очевидцев, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Практически сразу появилась и другая официальная версия — учащихся колледжа расстрелял 18-летний Владислав Росляков, что учился в этом колледже на на бюджетном отделении по специальности "наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". В СМИ появилось также несколько фотоснимков произошедшего (видимо, кадры с камер видеонаблюдения), на которых Владислав идёт, держа в руках помповое ружьё Khan Arms A-Tac калибра 12x76. Согласно официальной версии, после учинения теракта стрелок покончил с собой путём выстрела себе в голову из ружья.

Однако официальная версия оставляет множество вопросов (пожалуй, больше, чем даёт ответов). Вчера я изучал комментарии по поводу этого жуткого происшествия и хочу поделиться с вами всем, что нашёл.

Вопросы от Игоря Парамона из управления "К".

Уже в первые часы после трагедии мой фейсбук-френд, бывший зам. начальника белорусского управления "К" Игорь Парамон написал пост о чисто технических деталях случившегося. Игорь задаёт вопросы о том, откуда у 18-летнего Владислава Рослякова взялись немалые средства на приобретение ружья и сотен патронов. Также Игорь отмечает какое-то нереальное время срельбы и невероятную скорострельность для такого огромного количества жертв:

Вопросы от журналиста и стрелка Сергея Асланяна.

Ещё один очень интересный пост с анализом всего произошедшего написал Сергей Асланян, который называет себя практикующим стрелком с большим опытом. Пост Сергея так и озаглавлен — "Керчь: вопросы практикующего стрелка".

Во-первых, Сергей отмечает показания свидетелей, которые упоминают почему-то "стрельбу очередями" и которые никак не объясняет официальная версия. Во-вторых, Сергей справедливо задаёт вопрос о месте хранения патронов — на фото "керченского стрелка" не видно не патронташа, ни рюкзака, ни разгрузки. Где стрелок хранил сотни патронов? В третьих — как и Игорь Парамон, Сергей Асланян отмечает какую-то невероятную скорость стрельбы и перезарядки. Ну и дальше там много интересного про тренировки и перчатку на руке, почитайте:

Вопросы, вопросы...

Почему расстрел в Керчи мог быть инициирован ФСБ, а Росляков подставлен

В общем, всё это дело оставляет множество вопросов. Почему по официальной версии стрелок "застрелился в голову", тогда как на фото тела голова цела (фото в пост добавлять не буду, можете сами легко нагуглить)? Где стрелок хранил патроны, как ему удалось совершить столь ужасный теракт за столь короткое время, почему свитетели говорят о "стрельбе очередями", зачем была нужна перчатка на одной руке?

Ну и главный вопрос — что это, собственно, было?

Напишите в комментариях ваши версии, будем думать вместе.

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Максим МировичМаксим Мирович
Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Источник
Источник:Facebook Максима Мировича
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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
Вопросы звучат логично, но не думаю, что это было сделано специально. Зачем Пуйлу сейчас лишние скандалы, ведь этому Рослякову не пришьешь. Просто посеяные кацапской пропагандой зерна дают всходы. Эти дебилы выращивали и культивировали ненависть к украинцам и Украине. И довели своих граждан до невроза, но реально (а не по Рашко-ТВ) разбить украинцев и взять Киев оказалась кишка тонка. Вот этот накопленный невроз и начал выплескиваться на своих. Ведь страница в соцсети этого маньяка просто пестрит признаниями в любви к Путину, Новороссии и прочей ватной х***ете. Что посеешь, то и пожнешь.
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Київський Ігор
Київський Ігор
Схоже хлопця просто використали. Йому сказали що будуть проводитися навчання з протидії терористам, і в цих навчаннях він гратиме роль терориста, він ходив стріляв по вогнегасниках, а тим часом фсб підірвали бомбу, убивши і покалічивши кілька десятків людей, автоматними чергами поклали ще з десяток і хлопця застрелили. Все.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Рысин Алексей , не надо врать , Брейвик убил больше семидесяти человек и он пользовался автоматическим оружием причём стрелял с расстояния , так что люди не знали куда прятаться . На одну перезарядку помпового ружья требуется время . По версии следствия он купил 150 патронов , на видео в Ютубе лежит сотня патронов , так вопрос : какими патронами он стрелял , не иначе ФСБ подносило патроны .
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