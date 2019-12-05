Почему пуля попала в ребенка: выяснился душераздирающий нюанс покушения на Соболева

Гибель ребенка во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева была случайностью, снайпер не предусмотрел поведение выпущенной пули.
Киллер попросту не мог спрогнозировать, что пуля попадет в мальчика на заднем сидении, передает ТСН. Трагический случай проанализировал профессиональный снайпер.
Покушение на Вячеслава Соболева
По его словам, траектория шара во время удара со стеклом очень меняется.
"Скорее всего — это случайность. Искривления траектории во время встречи пули со стеклом. Выпуклость, как известно, в любом случае меняет траекторию", – говорит он.
При этом снайпера удивляет, что стрелок выбрал именно отель и балкон, который виден со всех сторон. Кроме того, на нем он накрывал себя и оружие картонной коробкой.
"Накрываться на открытом балконе, прикрываться картонкой даже с учетом использования глушителя – это немного глупо", – пояснил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам депутат не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы Украинский добровольческой армии.
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