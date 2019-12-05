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5 декабря • обновлено в 06:10
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Почему пуля попала в ребенка: выяснился душераздирающий нюанс покушения на Соболева

1.7т
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Гибель ребенка во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева была случайностью, снайпер не предусмотрел поведение выпущенной пули.

Киллер попросту не мог спрогнозировать, что пуля попадет в мальчика на заднем сидении, передает ТСН. Трагический случай проанализировал профессиональный снайпер.

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Покушение на Вячеслава Соболева

Покушение на Вячеслава Соболева

По его словам, траектория шара во время удара со стеклом очень меняется.

"Скорее всего — это случайность. Искривления траектории во время встречи пули со стеклом. Выпуклость, как известно, в любом случае меняет траекторию", – говорит он.

При этом снайпера удивляет, что стрелок выбрал именно отель и балкон, который виден со всех сторон. Кроме того, на нем он накрывал себя и оружие картонной коробкой.

"Накрываться на открытом балконе, прикрываться картонкой даже с учетом использования глушителя это немного глупо", – пояснил эксперт.

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Автор
Илья Завялов
Тема
Покушение на Соболева
Место
Украина Киев
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Хо Хол
Хо Хол
Снайпер - защищал страну в АТО. Имейте совесть. Этот спиногрыз принес куда меньше пользы родине. Пoxyй на него.
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Нож Всвину
Нож Всвину
Дайте киллеру еще попытку!
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