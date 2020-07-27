Почему полиция до сих пор не поймала полтавского террориста: эксклюзивные данные о спецоперации

Поиски Романа Скрыпника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского в Полтавской области, осложнены размерами территории, где он прячется, а также наличием у него гранаты.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины. "Поиски подозреваемого продолжаются, для этого задействованы кинологи, дроны, а ночью мы используем тепловизоры. Но, по всей видимости, у человека есть навыки, которые позволяют ему оставаться незамеченным, или он может "залечь" в таком месте, которое не могут найти даже полицейские собаки. Мы проверяем все, что только можно, в том числе и заброшенные дома. С родственниками он пока не связывался", – рассказала сотрудник отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

Она добавила, что поиски злоумышленника ведутся не только в близи села Великий Байрак, где он бросил автомобиль и скрылся, а "в принципе это территория Миргородского района".

В то же время, источник в правоохранительных органах сообщил, что одной из причин "медленных поисков" Скрыпника, является факт того, что он вооружен.

"Известно, что у него есть граната, которой он собственно и угрожал полицейским. Но при этом мы не исключаем, что у него есть и другое оружие. Именно поэтому его поиски ведутся крайне аккуратно, чтобы не рисковать жизнями и здоровьем правоохранителей", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Кроме того, по словам полицейских, Скрыпнику уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и 349 (Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Криминального кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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