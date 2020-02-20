Третий лишний? Как в Украине нагло захватывают атомную энергетику

Проблемы с энергоблоком на Ровенской АЭС существуют уже давно. Только в этом году как минимум дважды отключали энергоблок. В январе на ремонт поставили энергоблок №1, а буквально на днях объявили о остановке на ремонт блока №4.

По информации наших источников, не все так просто с ремонтами и отключения на предприятии. Причины аварии могут крыться и в том, что на АЭС поставляют некачественные детали.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Третий лишний?

Несмотря на то, что система закупок "Прозрачно", как оказалось, не лишает полностью государственные закупки коррупционной составляющей, анализ тендерных процедур позволяет выявить очень интересные и непредвиденные факты. Например, в прошлом году в одном из тендеров закупки НАЭК "Энергоатом" цена по одному лоту упала в 2,5 раза, а по другому - в три раза.

Тендер на аналогичную продукцию был объявлен НАЭК "Энергоатом" и в этом году, а предметом закупок стали запасные части к насосам типа ГЦН для трех украинских АЭС. Для участия в тендере подали документы 3 участника а именно: ООО "НПП" Атена ", г.. Киев, которое представляло продукцию ПАО" Сумское НПО ", еще одно предприятие из города Сумы АО" Насосэнергомаш "и ООО" ДС-СТАЙЛ ", что представляло украинского производителя ООО "НКТ", г.. Киев. Уже с первых дней переписки на "Прозрачно" стало понятно, что тендерный комитет якобы пытается не допустить к участию в закупке третьего участника, оставив два сиамских предприятия.

Детальный анализ доступной даже в интернете информации показал, что оба сумские предприятия входят в состав российской группы компаний "Группа ГМС", конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен Николай Ямбуренко. Более того, полученная информация свидетельствует о том, что ООО "НПП" Атена "является представителем интересов Группы ГМС в Украине и выполняет функции управляющей компании, а также в свою очередь управляется из Москвы. А это значит, что в указанных тендерных закупках принимают участие эт "связаны юридические лица, которые предлагают продукцию российского происхождения, и на самом деле, похоже, борьба идет между предприятиями российской группы" Группа ГМС "и отечественным производителем ООО" НКТ ", представителя которого якобы и пытались не допустить к торгам.

Проблема в кольцах

Для понимания того, что происходит, важна история вопроса. Запчасти к насосам ГЦН, о которых идет речь на торгах, это уплотнительные кольца с силицийованого графита, очень важные элементы в работе атомных реакторов. До сих колец предъявляются чрезвычайно высокие требования, а материал, из которого изготавливаются кольца производятся только в трех странах мира.

В советское время технология изготовления этого материала, который называется СГП-0.5, была разработана Институтом проблем материаловедения Академии наук Украины и передана в Россию на Челябинский электродный завод, где и было организовано производство. К 2014 году все уплотнительные кольца на украинские АЭС поставлялись из России под кодом УКТЗД 8413910090, как запчасти к насосам атомных электростанций.

Поскольку материал СГП-0,5 и изделия из него имеют двойное назначение, то импорт в Украину осуществлялся под жестким контролем ФСБ с российской стороны, СБУ и службы экспортного контроля - со стороны Украины и обязательным получением сертификата конечного потребителя продукции. А это значит, что производитель всегда знал какой именно изделие, под каким номером, на которую АЭС в Украине отгружен. Этим обеспечивался не только контроль за отгрузкой, но и ответственность производителя за качество продукции. Часто по описанной выше схеме в Украине на ПВО им. Фрунзе поставлялись заготовки из материала СТП-0,5, а там по лицензии российского ОАО "ЦКБМ" путем механической обработки изготавливали уплотнительные кольца.

Детали продолжали поставлять?

Но с 2014 года российский производитель перестал поставлять указанную продукцию в Украине как товар двойного назначения. Тем не менее уплотнительные кольца, по данным источника, продолжали поступать на украинские АЭС, а заготовки – на ПАО "Сумское НПО", несмотря на то, что служба экспортного контроля никаких разрешений на это не давала, а на таможне не зарегистрировано ни одной поставки под кодом 8413910090. что может свидетельствовать о том, что продукция завозилась, возможно, контрабандным путем, неизвестно из каких источников поступала, а значит за ее качество никто не отвечал.

Видимо, после скандала в Укроборонпроме в 2018 году контрабандный канал поставки силицийованого графита закрылся, и в конце года ПАО "Сумское НПО" уже не могло выполнить заказ по поставке колец для ГЦН на ЗАЭС, что поставило под угрозу работу всех АЭС Украины.

Поработали украинские ученые

К счастью эта проблема была замечена бизнесом еще в 2017 году и киевское ООО "НКТ" вместе с тем же Институтом проблем материаловедения НАН Украины не только возобновили технологию, но и воспользовавшись последними достижениями науки, получили материал, который по свойствам превышал существующий российский, провели полный цикл испытаний и зарегистрировали свою технологическую документацию на изготовление полностью украинской продукции. Использование украинского материала для насосов типа ГЦН были согласованы по ускоренной процедуре и три комплекта колец изготовлены и установлены на трех реакторах ЗАЭС, где успешно работают почти год.

И лица, заинтересованные в поставке российской продукции, явно не хотели терять рынок и прибыли. На конец 2019 российская Группа ГМС, кроме указанных выше предприятий, уже владела украинским акционерным обществом "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения" (AT "ВНИИАЭН"). Но ни одна из этих организаций не обладала технологией производства материала СГП-0,5, а российский материал для атомной энергетики завозить официально было невозможно.

Придумали, как обойти запреты

По данным наших источников, заинтересованные лица под руководством ООО "НЭП" Атена ", директор А. Оверченко, кажется, создают новую схему работы. AT" ВНИИАЭН "разрабатывает свои технические условия на изготовление колец уплотнений, опираясь на поставку российского силицийованого графита. Несмотря на многочисленные ошибки в документе, ссылки на не существовавшие, но не зарегистрированы в Украине российские документы, подписать согласовывают его, очевидно, даже не читая, вопреки стандартам СОУ НАЭК "Энергоатом".

Далее еще интереснее. В России производится силицийований графит как для атомной энергетики так и для использования в судостроительной отрасли. Вот как раз заготовку для судостроения без контроля ее физико-механических свойств позволяют сегодня экспортировать в Украину российские спецслужбы, но под совершенно другим кодом продукции (УКТЗД 68151090), как изделия из камня или минеральных веществ. Камни здесь конечно ни к чему, но указан код позволяет обойти службу экспортного контроля, по сути может быть скрытой контрабандой.

Сказанное выше подтверждается сертификатами на заготовку, которые вынужден предоставлять поставщик конечной продукции на АЭС, где черным по белому написано "сделано в соответствии с условиями поставки 01-1874-62", то есть для судостроения. Более того, по данным источника, украинский конечный производитель продукции AT "Насосэнергомаш", которое на самом деле выполняет только механически обработку российской заготовки, входной контроль не проводит, не измеряет ни физико-механического параметра конечной продукции, а проверяет только геометрические размеры и проводит визуальный контроль внешнего вида колец. В паспорте на продукцию никакие свойства вообще не приводятся, а это значит, что качество материала не известна и никто за нее ответственности не несет. Приемка продукции конечно же проходит с нарушением требований СОУ НАЭК "Энергоатом", не предъявляется даже обязательная рентгенограмма дефектоскопии скрытых дефектов.

Все дело в цене?

Почему же наши спецслужбы и соответствующие службы НАЭК "Энергоатом" этого не замечают? Ответ абсолютно тривиальная: стоимость заготовок из материала, поставляемого в Украину, в разы ниже стоимости материала СГП-0,5, что соответствует требованиям атомной энергетики.

Именно это и позволяет авторам "схемы" получать сверхприбыли, которые в свою очередь возможно дают возможность склонить на свою сторону любого чиновника в этой стране. И при их поддержке объявить войну украинскому производителю. Еще бы, ведь участие, украинского производителя ООО "НКТ" в торгах 2019 (код закупок UA-2018- 12-19-000272-а) невозможным их фальсификацию, что привело к уменьшению стоимости закупки для НАЭК "Энергоатом" более чем в 2,5 раза. Представляете которые сверхприбыли потеряны?

Поэтому несмотря на стремление специалистов НАЭК "Энергоатом" и специалистов украинских АЭС как можно быстрее внедрить украинскую продукцию, что по своим свойствам значительно превосходит российскую, в которой все параметры контролируются и протоколы всех измерений услуг, а соответствие требованиям эксплуатации оборудования АЭС гарантирована, реакция заинтересованных лиц была неизбежна.

Украинский производителю вход запретили

Борьбу с украинским производителем якобы возглавил директор по вопросам противодействия коррупции Е.Полищук. Полученное ранее согласования использования украинского материала для насосов типа ГЦН было признано недействительным, а использование материала запрещено, несмотря на то, что изделия из него успешно работают на трех блоках ЗАЭС.

Специально созданной комиссией согласования технических условий ООО "НКТ" признан состоявшимся с нарушением стандарта предприятия СОУ НАЭК, отсутствует один из подписей, без которого на самом деле в НАЭК обходились много раз не один год. Все сотрудники НАЭК и работники АЭС, которые имели отношение к внедрению украинского материала, обвиненные в коррупционных действиях.

Согласно приказу №150 от 14.02.20, подготовленного антикоррупционной дирекцией их депремиювалы, им объявили выговоры, а некоторых даже понизили в должности, чтобы не повадно было. Стендовые испытания продукции "Эй" НКТ "предназначены на 11 февраля были запрещены в день их проведения и отсроченные на неопределенное время, не позволяет ООО НКТ принимать участие в торгах, проводимых НАЭК" Энергоатом ".

Как результат, на прошлой неделе прошли торги по закупке запчастей к насосам Пивденно-Украинской и Ровенской АЭС (код UA -2019-11-13-0002021-6), к которым ООО НКТ не допустили. В тяжелой борьбе самой с собой победителем стала российская группа ГМС в лице AT "Насосэнергомаш" и ООО "НПП" Атена ", которые снизили цену аж на 1% от стартовой.

Антнкорупцийна дирекция НАЭК свою работу выполнила, на украинские АЭС снова пойдет продукция без контроля ее качества и без всяких гарантий. Зато цена осталась неизменной, а значит и интересы причастных тоже. Антикоррупция по-украински в действии.

Последствия выше описаны не заставили себя долго ждать. 19-го февраля 2020 аварийно остановлен 4-й блок Ровенской АЭС вышли из строя те же кольца уплотнения ГЦН производства АГ "Насосэнергомаш" в контуре теплоносителя реактора. Они были установлены в октябре 2019 года, Всего четыре месяца назад.

Все мы видели фильм "Чернобыль" и знаем, что стало причиной катастрофы и будет очень жаль, если причиной последующего Чернобыля станет непомерная жадность, людей, отвечающих за безопасность атомной энергетики, а еще хуже если на этой жадности играют спецслужбы другого государства.

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