Почему одна компания может заблокировать миллиардные тендеры по ремонту дорог по всей Украине

В матеріалах на сайті Цензор.нет керівництво Укравтодору та Антимонопльний комітет скаржаться на те, що компанія одеського бізнесмена Араїка Амірханяна ООО "Полтавабудцентр" бере участь в 553 тендерах з ремонту доріг по всій країні, будучи не в спромозі виконати жоден із них і блокує через Антимонопольний комітет виконання робіт з ремонту доріг на мільярди.

Укравтодор скаржиться на СБУ, МВД, але насправді багато в чому винен сам. Те, що асфальт треба укладати гарячим, добре відомо всім, і якщо він вийшов з асфальтобетонного заводу таким, то навіть якщо ви будете транспортувати цей асфальтобетон спеціальними вантажівками з підігрівом кузова то далі ніж на 100-150 км гарячим, з необхідною для укладки температурою ви його не довезете.

Більш того сучасні асфальтобетонні суміші типу ЩМА, сегрегують під час тривалого складування та транспортування і стають не придатними для укладання, тому в старих державних стандартах ДСТБУ Б В2.7-127-2006 була прописана норма, згідно з якою асфальт дозволялось транспортувати не більше 2 годин, тобто на відстань не більше 100 км. А це значить, що компанія, яка брала участь у тендері повинна була мати свій завод в радіусі 100 км, або ж надати договір на постачання асфальтобетону з заводом, який знаходиться на відстані не більше 100 км від об’єкту будівництва.

Але в нових нормах ДСТБУ Б В2.7-127-15, які розробив у 2015 році інститут ДП "ДерждорНДІ", що підпорядковується Укравтодору, а затвердив Мінрегіонбуд, ця норма чомусь зникла, мабуть так комусь треба було. І ось тепер ООО "Полтавабудцентр" спокійно подає документи на участь в тендері з будівництва доріг на Львівщині і показує при цьому, що вони будуть доставляти асфальтобетон за 600 км зі свого єдиного заводу в Миколаївській області, що абсолютно неможливо і насправді ніколи робитись не буде. Але формально за це зняти з торгів компанію неможливо, норми немає, от і приймає ООО "Полтавабудцентр" участь в 553 тендерах по всій країні, показуючи один і той же асфальтобетонній завод в Миколаівській області. Виконати роботи вона при цьому не в змозі, та й не має таких намірів, її задача будь яким шляхом виграти тендер і отримати передплату.

Більш того до матеріалів тендерних пропозицій ООО "Полтавабудцентр" прикріпляє лист того ж ДП "ДерждорНДІ", який підтверджує відсутність обмежень з доставки асфальтобетону, можеш в тендерній пропозиції написати хоч з Гондурасу. До вказаного інституту багаторазово звертались служби автомобільних доріг, тендерні комітети і дорожньобудівельні підприємства з проханням повернути норму обмеження часу доставки, або відстані транспортування асфальтобетону, керівництво багато раз обіцяло, але так і не виконало обіцянок. Та й як їх виконати, якщо гроші за "правильне" корегування ДСТБУ мабуть не тільки отримані, а й давно потрачені.

Те ж стосується й Антимонопольного комітету. Він скаржиться на компанії Араїка Амірханяна, які подали сотні скарг до АМКУ, але в той же час всі ці сотні справ Амірханян благополучно виграв, за винятком однієї і не тому, що він правий, а тому що явно має в Антимонопольному комітеті дуже сильну підтримку. Наприклад вимогу тендерних комітетів до підрядника мати поблизу місця виконання робіт асфальтобетонний завод АМКУ вважає апріорі дискримінаційною. А єдину справу Амірханян програв своєму співвітчизнику Роберту Григоряну, але й то скоріш за все був договорняк. Серед будівельних компаній існує стала, впевненість , що у Амірханяна настільки сильні зв’язки з керівництвом АМКУ, що виграти у нього там справу неможливо, при чому особливо важливу роль в цьому відіграє знову ж таки одна із співвітчизниць Амірханяна, член АМКУ, достатньо лише переглянути кілька справ, щоб переконатись у цьому.

В статті піднімається питання низької якості роботи компаній Араїка Амірханяна, але це тільки верхня частина айсбергу. Фахівці ДП "Дор’якість", неодноразово скаржились на неможливість перевірити якість робіт ООО "Полтавабудцентр". Як тільки спеціалісти заходили на об’єкт компанії, тут же з’являвся джип з молодиками спортивної статури і кавказької зовнішності які зухвало виставляли на показ вогнепальну зброю аж до "калаша", всім своїм видм показуючи " ти міряй, міряй та поглядай сюди" і нещасним експертам нічого не залишалось, як написати в акті "все відмінно" й швиденько зникнути. А в 2016 році за відмову приймати роботи виконані в Миколаївській області сам Амірханян навіть віддубасив керівника Укравтодору Андрія Батіщева прямо в його кабінеті без всяких для себе наслідків, а це означає, що ні МВС, ні прокуратура не можуть, або не хочуть з цього приводу нічого вдіяти. Це ж треба таку кришу мати.

Все сказане вище і є відповідь на питання, як таке може бути, щоб одна компанія поставила на вуха всю країну.

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