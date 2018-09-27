"Почему не Питров?" Российский журналист указал на эпичный прокол ГРУшников в деле Скрипаля

Российские спецслужбы допустили ляп в паспорте одного из подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей Руслана Боширова.

"Мне вот на 99% стало все понятно сразу же, как только я увидел фамилию "Боширов". Это из той же серии, как они в своих пресс-релизах еще по Чечне писали "Хоттаб". Или "Введенское ущелье", - обратил внимание на несостыковку российский журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

"Нет имени "Бошир". Есть Башир. В России есть десяток искаженных Бошировых. И как грязи Башировых. Если ты хочешь спрятаться среди ворон, лучше быть черным. Нет, это не тонкая спецоперация для усиления достоверности. Да, они настолько тупые, что просто банально не могут правильно писать имена. Они тупо не знают операционного поля, на котором работают. Еще удивительно, почему не "Питров". Это их фирменный почерк. Уже лет двадцать", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из подозреваемых в деле отравления Скрипалей Руслан Боширов оказался полковником ГРУ, героем России Анатолием Чепигой.