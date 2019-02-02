''Пассажирка полгода не сможет работать, а тараканов травить нечем'': в украинских поездах становится опасно

Украинская железная дорога регулярно поднимает цены на билеты. В этом году в ведомстве обещают, что проездные документы подорожают дважды – с 1 апреля и с 1 октября, каждый раз на 12%. Такая же ситуация была и в прошлом году.

Сейчас проехаться в вагоне класса люкс, например, из Киева в Ужгород стоит от 700 до 1600 грн. Средняя цена на поездку в купе из Киева во Львов – 330-590 грн, из Киева в Днепр – 480-560 грн, а в плацкарте – 270 грн. Это в будние дни, в праздники и выходные стоимость еще выше.

Однако с новыми ценами у пассажиров появились и новые проблемы. Вагоны не выдерживают критики. Кроме текущих туалетов, не закрывающихся дверей, теперь уже стали падать верхние полки. А зимой люди вынуждены спать в вагонах в одежде, ведь температура мало чем отличается от той, что за окном. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Летают полки

Последние пару месяцев в поездах неожиданно начали падать верхние полки, причем без травм не обошлось. Так, 22 декабря в поезде "Киев – Рахов" на спящую Надежду Полякову рухнула верхняя полка с другой пассажиркой. В результате у женщины травма таза, ее доставили в больницу. О ЧП рассказала дочь пострадавшей Светлана Полякова.

Пострадавшая Надежда Полякова Facebook Светланы Поляковой

Надежда сейчас в больнице galas.te.ua

"Мы все за свой счет делаем. Перевезли маму на медицинском транспорте к нам в Миргород, операция, медикаменты, лечение, все сами. Мы документы в страховую подали, они приняли, и все на том. Должны платить по 204 грн за каждый день лечения, но пока нет ничего. В полиции Тернополя также молчат, ничего не делают. Министр Омелян извинился, но до сих пор в УЗ удивляются, как такое у них могло произойти", – рассказала OBOZREVATEL Светлана.

Пострадавшей женщине еще месяц придется лежать в больнице, и полгода она не сможет работать. В "Укрзалізниці" решили наказать начальницу поезда, даже пообещали уволить. Но это не помогло.

20 января в поезде №110 "Львов – Херсон" под пассажиром, который попытался залезть наверх, также оторвалась полка. Пострадавшим оказался соучредитель организации "Общественный контроль "Укрзалізниці" Виктор Гарвона.

"Я пытался залезть на верхнюю полку, оперся о нее, и она сломалась. Осмотрев ее вместе с электромехаником и начальником поезда, обнаружили сломанное крепление", – написал в Facebook пассажир.

Оторвалось крепление Facebook Виктора Гарвоны

Причем это не первое ЧП в этом же поезде. 8 января в вагоне №10 на пассажира тоже упала верхняя полка. Об этом сообщила Светлана Нездатная. По ее словам, супруг сидел внизу и успел среагировать, поэтому не пострадал. Опять оторвалось крепление.

Также оторвалось крепление верхней полки Facebook Светланы Нездатной

Facebook Светланы Нездатной

Facebook Светланы Нездатной

В ведомстве уверены – виноваты пассажиры

В "Укрзалізниці" считают, что в "полкопаде" виноваты пассажиры. По крайней мере, это следует из официального ответа ведомства OBOZREVATEL.

"С целью безопасности пассажиров во время пользования верхними полками предусмотрены специальные лестницы, которые помогают пассажирам попадать на свои места. Неправильная эксплуатация полок пассажирами может привести к травмированию. Максимальная нагрузка на крайнюю точку полки составляет 153 кг", – говорится в ответе. Правда, в ведомстве признают, что основная проблема – это износ подвижного состава.

Из 4165 вагонов только 2440 – в рабочем состоянии. Возраст 65% вагонов от 30 до 53 лет, 30% – до 30 лет, и только 5% вагонов выпущены менее 10 лет назад.

Холодно и стены покрываются снегом

Алена Жигир ехала в поезде №140 "Днепр – Лисичанск". "Холодно было почти до самого Харькова, где мне нужно было выходить. Фактически в вагоне температура 11 градусов. Позвала проводника. Они стали жаловаться, что уголь у них плохой. Но уже при посадке в поезд на станции отправления вагон должен быть теплым. За полчаса до Харькова резко начали топить, и температура поднялась до 15 градусов. В результате у меня поднялась температура", – рассказала OBOZREVATEL Алена.

Термометр в вагоне показывает 11 градусов Facebook Алены Жигир

В "Укрзалізниці" нам сообщили, что во всем виноват тот, кто выдавал уголь. "Нарушение температурного режима в поезде №140 23 января случилось из-за ослабления контроля руководителя производственного подразделения вагонного депо филиала Днепр "Пассажирская компания" при подготовке состава к рейсу. Виновные понесли дисциплинарное наказание", – говорится в официальном ответе УЗ нашему изданию.

Правда, подобные нарушения допускаются и при подготовке поездов по другим направлениям. Так, Ростислав Бехеш показал, как ехал в поезде "Киев – Кошице" 27 января. В тамбуре вагона было настолько холодно, что стены и пол покрылись толстым слоем снега. "Это ужас. Мягкий вагон, который "Укрзалізниця" отправляет за границу. Такое впечатление, что в таких вагонах отправляют в гетто", – написал пассажир.

Так выглядит вагон поезда, который едет в Словакию Facebook Ростислава Бехеша

Дают уголь, из которого лепим снежки

Замглавы Свободного профсоюза железнодорожников Валерий Петровский считает, что главная проблема холодных вагонов – плохой уголь. По его словам, проводникам сейчас вместо настоящего топлива выдают пыль от него. "То, что дают, это не уголь, это пыль, отходы во время добычи угля. Хороший уголь они продают, а проводникам достается черти что", – объяснил OBOZREVATEL Петровский.

По его словам, это топливо очень быстро сгорает и превращается в шлак, который дымит. "Проводнику приходится работать кочегаром. Он крючками вытаскивает эти остатки весь рейс", – рассказывает Петровский.

Его коллега, руководитель Свободного профсоюза железнодорожников и начальник поезда Александр Абросимов говорит, что еще в начале отопительного сезона им выдавали относительно нормальный уголь.

"Он был камешками, правда, быстро горел. А потом мы стали получать уголь, из которого можно снежки лепить. Плохо горит, от него мало тепла и он быстро сгорает", – делится с нами Абросимов.

К тому же никто не указывает, какой марки выдал топливо. "Я даже по весу не знаю, сколько дали, потому что ведра не промаркированы", – добавляет начальник поезда.

Нет денег даже потравить тараканов

Что касается летающих полок, то железнодорожники уверяют – сейчас нет денег, и вагоны настолько плохо ремонтируют, что удивительно, почему только полки падают. В вагонах нет утепления, в дверях и окнах отсутствует нормальная резиновая прокладка, поэтому оттуда сифонит.

"Иногда даже жалко отдавать вагон в ремонт. Потому что назад он возвращается хуже, чем был. Пример – вакуумные туалеты. Думаете, почему проводники, не смотря на то, что в вагоне стоит вакуумный туалет, из которого ничего не вытекает на рельсы, на станциях по старой привычке закрывают эти комнаты? Потому что во время ремонта никто вакуумные баки не чистит, они забиваются и все превращается в камень. Поэтому с ремонта возвращают туалеты, где трубы канализации выведены наружу. Если кто-то во время стоянки воспользуется уборной, то людей на платформе просто обляпает нечистотами", – подчеркнул Абросимов.

Проводники рассказывают, что травмироваться можно и при выходе из вагона. "Вот эта откидная площадка возле дверей, у нее есть ручка, за которую вы держитесь. Там пружин не хватает, и вы можете просто опрокинуть тяжелую платформу на себя", – предупреждает он.

По его словам, даже хваленый экспресс "Борисполь" ремонтники собирали из старых вагонов. "Эти рельсовагоны восемь лет простояли под забором в Кременчуге. Ремонтники предупреждали, что ездить они нормально не будут. Все равно сказали – давайте! Ну, покрасили, сиденья поменяли, запустили. Хорошо, что хоть этот "гиперлуп" не застрял, когда президента и премьера катал", – вспоминает Александр.

30 января Экспресс из Борисполя на ж/д вокзал останавливался два раза из-за поломок, в вагоне пахло дымом. Вместо 35 минут он ехал два часа Facebook Андрея Охоты

В целом же на железной дороге в нормальном состоянии от силы 10% вагонов. "Есть большая разница между вагонами "Харьков – Ужгород" и составами на мариупольском или херсонском направлениях. Если там кондицонеры и вентиляция работают, то тут не работает ничего. Нет денег даже клопов и тараканов потравить, о чем можно еще говорить", – возмущается Абросимов.

А в ближайшее время "Укрзалізниця" задумала еще и провести эксперимент – два вагона будет обслуживать только один проводник. "Говорят, что у начальника поезда будет стоять компьютер, и он все будет видеть, что происходит в вагонах. Но это же не Интерсити. Бывают такие ситуации, когда нужно стоп-кран дернуть, кто это сделает?", – удивляются железнодорожники.

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