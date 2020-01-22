Генерал ВСУ рассказал о звонках одиозных главарей из "ДНР"

"Командиры" террористов "ДНР" во время боев за Донецкий аэропорт звонили и делали различные предложения украинским военным, а также угрожали.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал начальник штаба – первый замкомандующего ОК "ЗАПАД" Олег Микац. В то время он командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, которая вместе с другими подразделениями Вооруженных сил, добровольцами держали ДАП.

Генерал-майор Олег Микац

Особо "усердствовал" главарь незаконного вооруженного формирования - батальона "Сомали" - Михаил Толстых, известный всем по прозвищу "Гиви".

"На мой телефон звонил Гиви. Мол, так и так, мы все равно аэропорт возьмем – оставь его. Говори, куда надо пострелять – мы постреляем, а ты потом скажешь, что не смог удержать ДАП", – рассказал генерал-майор Микац.

Генерал также сообщил, что Гиви то и дело сыпал угрозами. "Я тебя поймаю, почку вырежу", всякое такое. Я тогда еще полковником был. А что ж меня ловить – ну, давай, иди сюда. Почему-то не пришел", – вспоминал экс-комбриг.

Моторола и Гиви

Не отставал от "соратника" и Арсен Павлов ("Моторола"), главарь подразделения боевиков "Спарта". Он, правда, "клянчил" боеприпасы и т.п.

"Моторола звонит: "Ну, ты. Слышишь, мне там мины надо, боеприпасы. Давайте побольше привозите в аэропорт, а я приду возьму". Говорю ему: "Иди-иди, там с правой стороны в новом терминале лежат – приходи, забирай", – поделился командир "киборгов".

Ни одну угрозу ни Гиви, ни Моторола так не смогли осуществить. Оба "самоликвидировались" в 2016 и 2017 годах.

Как заявил Микац, "один не умел лифтом пользоваться, второй, похоже, неосторожно курил в постели".

Закономерный итог

Как сообщал OBOZREVATEL, по признанию российскикого журналиста, который год провел в оккупированном Донецке, террористы "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви") занимались мародерством на Донбассе и убивали своих пленных.

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