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''Побило людей! Ноги, руки сломаны!'' В Макеевке произошло масштабное ЧП

56.3тЧитать материал на украинском

Во временно оккупированной Макеевке на "Красном рынке" обвалилась крыша одного из торговых рядов. Причиной стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

В результате обвала пострадало три человека, сообщает "МЧС ДНР", чьи данные опубликовал Telegram-канал dnr_live (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Обрушение металлического навеса на территории "Красного рынка" произошло по всей площади 23 торговых мест. В результате происшествия пострадало три человека, которые госпитализированы в лечебное учреждение города Макеевки. Сотрудники "МЧС" осуществляют работы по разбору завалов на месте происшествия. Причина обрушения устанавливается", — заявили спасатели.

О жутком инциденте также написал блогер Necro Mancer в Twitter. "Макеевка. На "Красном рынке" упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало "МЧС", пожарные. Рынок перекрыт", — написал он.

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Обрушение торгового ряда в Макеевке

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Telegram-канал "Типичный Донецк"

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Telegram-канал dnr_live

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Twitter Necro Mancer

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Twitter Necro Mancer

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Обрушение торгового ряда в Макеевке

Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря в городе Дзержинск в Подмосковье произошло обрушение крыши на заводе "Техногрупп". Трое рабочих, находившихся непосредственно на ней, погибли, еще 14 человек пострадали. Обвал произошел по время утепления покрытия под тяжестью строительных блоков.

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Место
Украина
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Не мытьем так катаньем, мало по мало украинцы привыкают, что есть республики, раз не ОРДЛО, а "сообщает "МЧС ДНР"".
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Maldonado Bessie
Maldonado Bessie
Моя остання зарплата склала $ 2591 для роботи 12 годин на тиждень в Інтернеті. Мій друг сестер в середньому 8k протягом місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував його. Потенціал при цьому нескінченний. Це те, що я роблю.... >>>> www.trade46.com
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Дудко Олег
Дудко Олег
Приходько Егор, 300, это если не считать женщин и детей, а всего более 800. И покалечены белее 1370.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Дудко Олег, та ладно брехать! Там все живы и здоровы, подумаешь, маленькая сосулька с крыши упала. Это все бандеровцы врут! Даунбасятина живет лучше всех и коммуналька самая мизерная и все хорошо, кормит дырляндия уже половину мира!
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