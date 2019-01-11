''Побило людей! Ноги, руки сломаны!'' В Макеевке произошло масштабное ЧП

Во временно оккупированной Макеевке на "Красном рынке" обвалилась крыша одного из торговых рядов. Причиной стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

В результате обвала пострадало три человека, сообщает "МЧС ДНР", чьи данные опубликовал Telegram-канал dnr_live (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Обрушение металлического навеса на территории "Красного рынка" произошло по всей площади 23 торговых мест. В результате происшествия пострадало три человека, которые госпитализированы в лечебное учреждение города Макеевки. Сотрудники "МЧС" осуществляют работы по разбору завалов на месте происшествия. Причина обрушения устанавливается", — заявили спасатели.

О жутком инциденте также написал блогер Necro Mancer в Twitter. "Макеевка. На "Красном рынке" упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало "МЧС", пожарные. Рынок перекрыт", — написал он.

Обрушение торгового ряда в Макеевке Telegram-канал "Типичный Донецк"

Обрушение торгового ряда в Макеевке Telegram-канал dnr_live

Обрушение торгового ряда в Макеевке Twitter Necro Mancer

Обрушение торгового ряда в Макеевке Twitter Necro Mancer

Обрушение торгового ряда в Макеевке Twitter Necro Mancer

#Макеевка: "На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт".

- длинный открытый торговый ряд,от менял до остановки который

- весь ряд обрушило там где флаги продавали, носки

- пострадали 3челhttps://t.co/LC4hbBbWBD pic.twitter.com/Q07eKOtUGj — Necro Mancer (@666_mancer) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря в городе Дзержинск в Подмосковье произошло обрушение крыши на заводе "Техногрупп". Трое рабочих, находившихся непосредственно на ней, погибли, еще 14 человек пострадали. Обвал произошел по время утепления покрытия под тяжестью строительных блоков.

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