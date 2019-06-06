"Побегут завоевывать Киев": Цимбалюк увидел угрозу нового витка войны с Россией

На брифинге спикера МИД РФ Марии Захаровой сербский снайпер "ДНР" Деян Берич ("Деки") заявил, что вскоре у террористов на Донбассе может закончиться терпение и они начнут давать жесткий отпор украинским защитникам.

В такой риторике может быть завуалированная угроза России о возврате к горячей фазе войны на украинской территории, отметил в своем видеоблоге на YouTube журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После этого пропагандисты обычно начинают рассказывать, что "ополченцы", то есть коллаборационисты или российские боевики, выпрыгивать хотят из окопов и бежать с автоматами завоевывать Киев. На самом деле я бы такие слова воспринимал серьезно, потому что таким образом Кремль может просто начать намекать: "Будете дальше отстаивать независимость Украины, тогда приедет из Российской Федерации новая партия российских боевиков", – сказал он.

Российское вторжение "Вчасно"

Цимбалюк добавил, что не сомневается в том, что новую волну оккупантов в России традиционно будут называть восставшим населением украинского Донбасса.

"Естественно, спикер МИД России будет их тоже называть "шахтерами и трактористами", которые почему-то перед поездкой "ушли в отпуск" или "уволились" из Вооруженных сил, но забыли сдать автоматы и поставить в боксы танки. Такая особенность российского государства. Возможно, это связано со скрепами", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк разнес циничное оправдание войны президентом России Владимиром Путиным и дал понять, что русскоязычные украинцы не нуждаются в его "помощи". Более того, он послал лидера страны-агрессора.

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