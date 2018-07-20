Побег из колонии под Одессой: пойман третий преступник

Правоохранители Одесской области задержали третьего преступника, сбежавшего накануне из колонии еще с двумя осужденными.

Его нашли в кемпинге на автомагистрали Одесса–Киев, написал советник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Личным составом Усатовской ОП ГУНП в Одесской области задержан третий беглец, из резонансного побега, который ранее произошел в Одессе. Около суток он прятался в кемпинге на автомагистрали Одесса–Киев вблизи КП "Дачное", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция обнародовала фото первых двух пойманных уголовников, сбежавших из тюрьмы 17 июля.