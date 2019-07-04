"Победобесие" на "Интере": суд отменил 4 млн штрафа за скандальный концерт 9 мая

Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил иск телеканала "Интер" против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и отменил назначенный им штраф в размере 4 млн 46 тыс. грн (25% лицензионного сбора) за разжигание вражды концертом ко Дню Победы-2018 "Победа. Одна на всех".

Суд признал противоправным и отменил решение Нацсовета от 11 июля 2018 года о результатах внеплановой проверки телеканала "Интер" и распоряжение Нацсовета от 17 июля 2018 года об устранении нарушений законодательства и уплате штрафа.

Концерт на "Интере" "Интер"

Суд не принял во внимание заключение независимого медийной совета, который видит разжигание вражды в словах ведущих концерта "Интера" ко Дню Победы и проанализировал диалог сам.

Полный текст судебного решения обнародован 2 июля. Решение суда еще не вступило в законную силу. У Нацсовета есть 30 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 мая 2018 года "Интер" транслировал запись концерта ко Дню Победы, во время которого ведущие призывали "не допустить" переименования улиц в Украине в честь "фашистских преступников".

Накануне 9 мая разгорелся скандал после того, как в сеть попал фрагмент видео, на котором ведущие телеканала Андрей Доманский и Анастасия Даугуле якобы репетируют речь к "праздничному концерту по случаю Дня Победы".

11 мая была назначена внеплановая проверка телеканалу. Канал "Интер" был оштрафован на 4,046 млн гривен – 25% от лицензионного сбора.

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