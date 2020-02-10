"Победила женщина!" Мать Окуевой опозорила киллера Кадырова

Артур Кринари, который покушался на жизнь Адама Осмаева и Амины Окуевой под видом французского журналиста, навсегда стал киллером, которого победила женщина.

Об этом заявила мать Окуевой Ирина Каминская изданию "Гордон". Она добавила, что ему не удалось опорочить Амину и Адама.

"Кринари может сейчас говорить какие угодно красивые слова, но теперь это киллер, не выполнивший свое задание. Моя Амина повергла его, обезвредила и взяла в плен. Он лежал рядом с машиной с поднятыми руками и без всякого уже французского акцента кричал: "Я сдаюсь!" Он навсегда стал киллером, которого победила женщина, – вот с такой печатью и останется в кругу своих подельников, как бы он ни хорохорился. Хотя, возможно, это лучшее, что он сделал в своей жизни – не убил. Пусть поблагодарит Амину за это, когда предстанет перед Всевышним", – считает мать Окуевой.

Она добавила, что Кринари действовал подло и хотел спровоцировать воинов.

"Он брал у них интервью, несколько раз встречался, задавал провокационные вопросы, в первую очередь касающиеся денег, отношения к власти, записывал все это на диктофон. И это – у Амины, которую, по определению, не интересовали никакие меркантильные вещи, особенно деньги – она их глубоко презирала. Кринари должен был не просто их убить, но инсценировать это убийство, как внутричеченские разборки. Но все сорвалось, и сейчас он пытается отработать хоть как-то заказ, рассказывая всякие грязные байки", – подчеркнула Каминская.

Мать Окуевой опозорила киллера Кадырова Фото с Facebook Амины Окуевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в рамках обмена пленными отдала “ДНР” чеченца Артура Денисултанова (он же Кринари), которого обвиняли в покушении на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Напомним, Кринари оказался бандитом из Санкт-Петербурга Артуром Денисултановым-Курмакаевым по прозвищу "Динго". Он убил экс-охранника главы Чечни Рамзана Кадырова.

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