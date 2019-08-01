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"Победа за нами!" ВСУ ликвидировали террориста "ДНР". Фото

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На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, 30 июля погиб Сергей Евсеев из Шахтерска (позывной "СМС").

"Предположительно, в Приазовье, 9 ОШПМП 1АК. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

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Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
шахтерск це украина? украина. всу убили уроженца и жителя шахтерска? шахтерска. тогда 2 вопроса: почему укропатриоты рады что убили украинца и почему всу воюет против россии а убивает украинцев?
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кирик вадим
кирик вадим
Господи, где такие уебищные только берутся...
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Здох максим да и Х У Й с ним))
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