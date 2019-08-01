"Победа за нами!" ВСУ ликвидировали террориста "ДНР". Фото

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, 30 июля погиб Сергей Евсеев из Шахтерска (позывной "СМС").

"Предположительно, в Приазовье, 9 ОШПМП 1АК. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Сергей Евсеев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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