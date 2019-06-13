"Победа за нами!" В сети показали мертвых террористов с Донбасса

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети фото двух убитых на Донбассе террористов.

Так, Никита Руденко был ликвидирован 10 июня. Родом из Суходольска Луганской области. В сети пишут, что парню было 23 года. Его смерть подтвердил отец Николай Руденко. "Прости ты нас всех!" – написал он на своей странице в соцсети и выставил фото убитого боевика.

Второй террорист – Анатолий Власов 1976 года рождения – был уничтожен 22 апреля. Родом он из города Зоринск Луганской области.

Ликвидированный Никита Руденко (справа) Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Боевика ликвидировали в районе Сокольников на Луганщине. В сети также появились скорбные сообщения.

"Все будет Украина, победа за нами!" – резюмировал Штефан (Штирлиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены в результате боевых действий на Донбассе 12 июня.

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