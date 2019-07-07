"Победа за нами!" В сети показали фото очередного "груза-200" террористов "Л/ДНР"

В сети показали фото очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", который воевал против Украины на Донбассе.
Так, 1 июля был убит Сторожев Игорь Сергеевич (позывной "Марик"), сообщил на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный в посте.
Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР"
Соцсети
Известно, что террорист был родом из Донецка (дата рождения 17.12.1990). Точная причина смерти Сторожева неизвестна.
Игорь Сторожев ("Марик")
Telegram-канал "Штирлиц-инфо"
Игорь Сторожев ("Марик") – крайний справа
Telegram-канал "Штирлиц-инфо"
Telegram-канал "Штирлиц-инфо"
Страница террориста в соцсети
Telegram-канал "Штирлиц-инфо"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован известный 24-летний террорист с позывным "Москва".
Уроженец Макеевки "Москва" участвовал в боевых действиях против ВСУ во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, Донецкий аэропорт и Пески.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.