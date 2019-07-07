"Победа за нами!" В сети показали фото очередного "груза-200" террористов "Л/ДНР"

В сети показали фото очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", который воевал против Украины на Донбассе.

Так, 1 июля был убит Сторожев Игорь Сергеевич (позывной "Марик"), сообщил на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный в посте.

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР" Соцсети

Известно, что террорист был родом из Донецка (дата рождения 17.12.1990). Точная причина смерти Сторожева неизвестна.

Игорь Сторожев ("Марик") Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Игорь Сторожев ("Марик") – крайний справа Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Страница террориста в соцсети Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован известный 24-летний террорист с позывным "Москва".

Уроженец Макеевки "Москва" участвовал в боевых действиях против ВСУ во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, Донецкий аэропорт и Пески.

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