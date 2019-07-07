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"Победа за нами!" В сети показали фото очередного "груза-200" террористов "Л/ДНР"

3.7тЧитать материал на украинском

В сети показали фото очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", который воевал против Украины на Донбассе.

Так, 1 июля был убит Сторожев Игорь Сергеевич (позывной "Марик"), сообщил на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный в посте.

Новости
Воевал под Дебальцево: в сети показали фото ликвидированного террориста "ДНР"

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР"

Соцсети

Известно, что террорист был родом из Донецка (дата рождения 17.12.1990). Точная причина смерти Сторожева неизвестна.

Игорь Сторожев ("Марик")

Игорь Сторожев ("Марик")

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Игорь Сторожев ("Марик") – крайний справа

Игорь Сторожев ("Марик") – крайний справа

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

"Победа за нами!" В сети показали фото очередного "груза-200" террористов "Л/ДНР"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Страница террориста в соцсети

Страница террориста в соцсети

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован известный 24-летний террорист с позывным "Москва".

Уроженец Макеевки "Москва" участвовал в боевых действиях против ВСУ во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, Донецкий аэропорт и Пески.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРтеррористы "ДНР"фотографииООС
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Комментарии
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К Денис
К Денис
Про своих писать не выгодно))))
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1
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А почему Штирлиц не пишет о самолетах без рук, без ног?
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
А что обоз не пишет, как два вислоухих подорвались на собственных минах?
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5
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