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"Победа за нами!" На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото

1.2т Читать материал на украинском

На Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал против украинских воинов на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, 27 апреля текущего года погиб Сусоев Александр Леонидович (позывной "Ставр").

Известно, что боевик родился 23.12.1975 в Донецкой области. Волонтерский сайт "Миротворец" выяснил, что украинец являлся военнослужащим так называемого 9-го отдельного штурмового полка морской пехоты "ДНР" и воевал под Мариуполем.

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Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Фокус

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал в личном Telegram-канале Штефан.

Александр Сусоев

Александр Сусоев

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

"Победа за нами!" На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Страница террориста в соцсети

Страница террориста в соцсети

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Александр Сусоев

Александр Сусоев

Миротворец

Александр Сусоев

Александр Сусоев

Миротворец

Александр Сусоев

Александр Сусоев

Миротворец

"Победа за нами!" На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса смерть фотографии
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