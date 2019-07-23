"Победа за нами!" На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото

На Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал против украинских воинов на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, 27 апреля текущего года погиб Сусоев Александр Леонидович (позывной "Ставр").

Известно, что боевик родился 23.12.1975 в Донецкой области. Волонтерский сайт "Миротворец" выяснил, что украинец являлся военнослужащим так называемого 9-го отдельного штурмового полка морской пехоты "ДНР" и воевал под Мариуполем.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе Фокус

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал в личном Telegram-канале Штефан.

Александр Сусоев Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Страница террориста в соцсети Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Александр Сусоев Миротворец

Александр Сусоев Миротворец

Александр Сусоев Миротворец

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.

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