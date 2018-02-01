"Победа над хунтой": террористы "ДНР" заявили о поражении Украины

Террористы "ДНР" в Старобешевском районе Донецкой области в одном из "документов" написали, что они победили Украину.
Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Necro Mancer.
Так, в благодарственном письме "журналистке" Ксении Шкоде идет речь о том, что она сделала весомый вклад в "победу ДНР-ЛНР над киевской хунтой".
Пользователи сети посмеялись над данным заявлением оккупантов.
"Документ, между прочим. С фамилиями и печатью. С перечнем "заслуг". Полезная бумага", "Кавычки там конкретно в тему..." "Может я что-то пропустила, это когда дылыныры успели уже победить киевскую хунту? Точно наркотрафик, не иначе", "Такое нежное любовное послание", - пишут комментаторы.
#чотаржу #Шкода #Старобешево pic.twitter.com/DA1q17ry47— Necro Mancer (@666_mancer) 1 лютого 2018 р.
Как писал "Обозреватель", накануне в "ДНР" устроили переполох и заявили, что силы АТО пошли в наступление.
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