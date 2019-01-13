По заветам Гитлера: Кремль обвинили в использовании на Донбассе боевых наркотиков

Россия открыто тестирует на террористах "Л/ДНР" так называемые боевые наркотики. Таким образом решается проблема дороговизны полноценных подобных опытов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. По его словам, Кремль давно использует войны в Сирии и Украине в качестве полигонов для испытания как новых видов вооружения, так и различных военных фармакологических препаратов.

"Нужно помнить, что на передовой фронта РФ по большей части собрала асоциальный элемент. Людей, которые или не умеют ничего делать, кроме как держать автомат и бегать по окопам, или же людей с судимостью. Сами регулярные войска обычно стоят за спинами такого ополчения, чтобы имитировать у нас гражданский конфликт", – напомнил Гай.

Он подчеркнул, что кадровые российские военные присутствуют на Донбассе, но стоят исключительно во второй линии. На передовую же берут вот таких наемников, на которых можно экспериментировать как угодно и испытывать любые препараты.

Донбасс

"Любой препарат должен проходить испытания на живых людях. Если это фармакология для армии – где вы найдете подопытных? Это очень дорого. А на этих наркоманах можно что угодно тестировать. Тут абсолютные параллели с гитлеровской Германией. Россия может себе это позволить, потому что цена жизни и здоровья человека в РФ равна нулю. Поэтому с этими беднягами можно делать все, что угодно", – подытожил ветеран.

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