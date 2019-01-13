По заветам Гитлера: Кремль обвинили в использовании на Донбассе боевых наркотиков

Россия открыто тестирует на террористах "Л/ДНР" так называемые боевые наркотики. Таким образом решается проблема дороговизны полноценных подобных опытов.
Об этом в эфире ObozTV рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. По его словам, Кремль давно использует войны в Сирии и Украине в качестве полигонов для испытания как новых видов вооружения, так и различных военных фармакологических препаратов.
"Нужно помнить, что на передовой фронта РФ по большей части собрала асоциальный элемент. Людей, которые или не умеют ничего делать, кроме как держать автомат и бегать по окопам, или же людей с судимостью. Сами регулярные войска обычно стоят за спинами такого ополчения, чтобы имитировать у нас гражданский конфликт", – напомнил Гай.
Он подчеркнул, что кадровые российские военные присутствуют на Донбассе, но стоят исключительно во второй линии. На передовую же берут вот таких наемников, на которых можно экспериментировать как угодно и испытывать любые препараты.
Донбасс
"Любой препарат должен проходить испытания на живых людях. Если это фармакология для армии – где вы найдете подопытных? Это очень дорого. А на этих наркоманах можно что угодно тестировать. Тут абсолютные параллели с гитлеровской Германией. Россия может себе это позволить, потому что цена жизни и здоровья человека в РФ равна нулю. Поэтому с этими беднягами можно делать все, что угодно", – подытожил ветеран.
Ранее в эфире ObozTV:
Военный фотограф Олесь Кромпляс заявил, что Украине не нужен мир с Россией.
Ветеран АТО Мирослав Гай рассказал о новых планах России на Донбассе.
Также благодаря ему стало известно об очередных громких преступлениях "Л/ДНР".
Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко уверен, что Украина рискует окончательно потерять жителей ОРДЛО.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.