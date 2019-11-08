По ВСУ ударили ракетами: Украина понесла тяжелые потери

Один украинский воин был убит, еще четверо получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 7 ноября.
Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Кроме прочего оружия, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:
трижды у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;
три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Песков – из РПГ и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;
у опытных – из СПГ;
неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.
Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
дважды вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
два раза у Пивденного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Луганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Хутора Вольного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы похвастались ракетным ударом по ВСУ, несмотря на якобы мирные намерения.
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