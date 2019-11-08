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8 ноября • обновлено в 08:34
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По ВСУ ударили ракетами: Украина понесла тяжелые потери

9.6т Читать материал на украинском

Один украинский воин был убит, еще четверо получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 7 ноября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Кроме прочего оружия, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

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Убитый и много раненых! Наемники Путина вновь подло ударили по ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

  • трижды у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;

  • три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе Песков – из РПГ и стрелкового оружия;

  • вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;

  • у опытных – из СПГ;

  • неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

По ВСУ ударили ракетами: Украина понесла тяжелые потери

Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

  • два раза у Пивденного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды в районе Луганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Хутора Вольного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы похвастались ракетным ударом по ВСУ, несмотря на якобы мирные намерения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
В районе станицы Луганская каратели из Навоза на 2-х БМП заехали в демилитаризованную зону (ДМЗ). Огнём БМП народной милиции оба бронеобъекта врага были уничтожены вместе со своими экипажами. Одна БМП поражена ПРУР, вторая была расстреляна из 30-мм пушки БМП. Со стороны ополчения потерь нет.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Газмяс Омский, Поправка: не ПРУР, а ПТУР.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Отличная новость! Дончане-таки удавят эту нищую майда н у тую б а н д е р овскую помойку, созданную коммунистами!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нaцизма ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на заседании в четверг принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нaцизма, неонaцизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм рaсизма, расовой дискриминации, ксeнофобии и связанной с ними нетерпимости». За документ проголосовало 121 государство, 55 воздержались, два высказались против.
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hunt andres
hunt andres
Klizmahohlenko Gerald, Стоит добавить, что против были СШП и их верный хрюшонок Оукраине)))
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