По ВСУ ударили ракетами: Украина понесла тяжелые потери

Один украинский воин был убит, еще четверо получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 7 ноября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Кроме прочего оружия, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

трижды у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;

три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Песков – из РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;

у опытных – из СПГ;

неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

два раза у Пивденного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Луганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Хутора Вольного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы похвастались ракетным ударом по ВСУ, несмотря на якобы мирные намерения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!