По убийствам на Майдане провели 4 следственных эксперимента: что выяснили

Государственное бюро расследований провело 4 следственные эксперимента в деле по организации умышленных убийств во время Революции Достоинства на Майдане.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба бюро (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора провели 4 следственные эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста под время Революции Достоинства", – сказано в сообщении.

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана ГБР

Следственные действия шли на улице Институтской и Майдане Незалежности. Целью следствия было уточнить обстоятельства убийств протестующих, причинения им телесных повреждений и совершение покушений на умышленные убийства со стороны правоохранителей.

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана ГБР

Отмечается, что ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимира Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении участников Революции Достоинства.