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24 апреля • обновлено в 11:34
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По убийствам на Майдане провели 4 следственных эксперимента: что выяснили

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Государственное бюро расследований провело 4 следственные эксперимента в деле по организации умышленных убийств во время Революции Достоинства на Майдане.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба бюро (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора провели 4 следственные эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста под время Революции Достоинства", – сказано в сообщении.

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана

ГБР

Следственные действия шли на улице Институтской и Майдане Незалежности. Целью следствия было уточнить обстоятельства убийств протестующих, причинения им телесных повреждений и совершение покушений на умышленные убийства со стороны правоохранителей.

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана

ГБР

Отмечается, что ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана

ГБР провело следственные эксперименты по делам Майдана

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимира Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении участников Революции Достоинства.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Расстрелы на Майдане Евромайдан
Место
Украина
Тег
Майдан
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А следствия по обстоятельствам убийств правоохранителей, причинения им телесных повреждений и совершение покушений на умышленные убийства со стороны протестующих будут?
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