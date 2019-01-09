По тревоге подняли патруль: ВСУ заметили угрозу возле арсенала

Вечером 8 января украинские военные сбили беспилотник, который был обнаружен в нескольких километрах от военного объекта.

Радиоканалы неизвестного летательного аппарата были немедленно подавлен оператором комплекса радиоэлектронной борьбы. После инцидента была усилена смена охраны арсенала, мобильные патрули обследовали прилегающие к воинской части территории.

"Вместе с тем, усиленно очередную смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории. О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности", – сообщили военные.

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