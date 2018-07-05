"По сценарию Медведчука": подробности переговоров с террористами "ЛНР"

Глава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал подробности своих переговоров с пророссийскими террористами, захватившими здание СБУ в Луганске в 2014 году в начале войны на Донбассе.

В частности, во время допроса в Старобельском райсуде Луганской области, который слушает дело о государственной измене Александра Ефремова, спикер парламента отметил, что вел переговоры с тремя боевиками, передает УП.

"Мы без оружия и охраны приезжали в офис депутата Владимира Медяника. Боевики были вооружены. Вели переговоры три человека: Алексей Карякин, Валерий Рельке, третий человек представлялся как юрист, имени не помню", - рассказал Парубий, не сумев назвать точной даты, когда был его визит.

На переговорах, кроме него, присутствовал и тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко и руководителем комендатуры Самообороны Майдана Андрей Левус (ныне нардеп от "Народного фронта". – Ред.).

"По прибытии в Луганск первая наша встреча была в прокуратуре, мы встретились с прокурором области, он сообщил обстоятельства захвата СБУ в Луганске, он сообщил, что боевики захватили более тысячи единиц боевого оружия, что они размещены на всех этажах здания СБУ, на некоторых этажах оборудованы профессиональные боевые точки", - сказал Парубий.

Он добавил, что выдвинул боевикам требование сложить оружие и покинуть помещение СБУ, а те в свою очередь выдвигали ему "требования общего характера", одно из них касалось амнистии внутренних войск "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в событиях на Майдане, а второе – проведения референдума.

В ответ, по словам Парубия, боевики не смогли сообщить, какой именно референдум хотят, а говорили, "что тот, которого требует Медведчук и его "Украинский выбор".

"На определенном этапе они говорили, что согласны отдать часть оружия и покинуть часть помещений, если будут сигналы, что государство готово гарантировать амнистию. Я созвонился с и. о. президента Турчиновым. Он сказал, если они сдадут оружие, то люди, совершившие преступление, могут быть амнистированы его указом. Но условия выполнены не были, потому что эти люди не были самостоятельными, я четко понимал, что российские кураторы делают все, чтобы не достичь никаких договоренностей и не покинуть помещение СБУ", - добавил спикер ВР.

Он уточнил, что эти переговоры продолжались 6 или 7 суток.

"Они завершились тем, что они сообщили, что в дальнейшем не способны вести переговоры", - сказал Парубий.

Напомним, после визита Парубия в Луганск, глава МВД Арсен Аваков заявил, что переговоры с террористами невозможны.