По стопам Зайцевой: на Харьковщине автомобиль влетел в остановку с людьми

В селе Пересечное Харьковской области водитель ВАЗ наехал на остановку общественного транспорта и травмировал двух женщин.

По данным пресс-службы полиции Харьковщины, авария случилась вечером, 14 августа, на улице Сумской. Водитель не справился с управлением.

В результате тяжелые травмы получила 47-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

"Также в больницу была доставлена ее 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей. Водитель транспортного средства после совершения ДТП оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины", – подчеркнули в ведомстве.

По данным полиции, мужчину доставят в отделение для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября на улице Сумской в Харькове произошло резонансное ДТП, в результате которого погибли 5 человек, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести. Суд арестовал участников - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

В июле в деле не смогли найти ключевого свидетеля - врача-нарколога, которая проводила первое обследование Зайцевой и обнаружила следы наркотиков в ее крови. Однако 31 числа появилось заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков у подозреваемой.