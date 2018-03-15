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По "снайперам Парубия" инициируют расследование - адвокат

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В уголовных делах об убийствах активистов Евромайдана нет информации о "снайперах Парубия".

Об этом, комментируя заявление внефракционного народного депутата Надежды Савченко, заявил адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Титыч, передает InfoResist.

"Любых показаний о "снайперах Парубия" я лично не видел. Их нет в уголовном производстве относительно террористического акта, там где есть мои клиенты. Интересные обстоятельства", — сказал он.

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Титыч подчеркнул, что когда защита семей Небесной сотни ознакомится с заявлением народного депутата, она инициирует следственные действия.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко заявила, что глава Верховной Рады Андрей Парубий организовывал снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, а другие нынешние нардепы лично привозили оружие в центр Киева.

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Темы
ЕвромайданРасстрелы на Майдане
Персоны
Андрей ПарубийНадежда Савченко
Место
Украина
Объект
Небесная Сотня
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