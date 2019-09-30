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30 сентября • обновлено в 12:52
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"По-шакальи нападают": ветерана АТО избили после каминг-аута

5.9т Читать материал на украинском

На 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который недавно сделал каминг-аут – открытое признание своей гомосексуальной ориентации, напали пятеро неизвестных.

Об этом в Facebook написал сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры", ветеран АТО Виктор Пилипенко.

"Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п**ар?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не производит), в голову, потом ногами. Впятером ..." – сообщил он.

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Василий Давыденко

Василий Давыденко

ФБ Виктора Пилипенко

Ветеран АТО также сообщил, что Давыденко успел сгруппироваться, что его и спасло, но при ударах нападающие порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, который был травмирован во время войны.

Пилипенко также предположил, что адрес его проживания могли раскрыть на работе у Василия, где ему также устроили бойкот после каминг-аута.

Василий Давиденко

Василий Давиденко

BBC News Україна

Василий Давиденко

Василий Давиденко

BBC News Україна

Василий Давыденко со своим молодым человеком Арсеном

Василий Давыденко со своим молодым человеком Арсеном

BBC News Україна

Василий Давиденко

Василий Давиденко

BBC News Україна

"Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты – пишите. Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит. Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером", – написал ветеран АТО.

"Я в отчаянии и ярости в то же время, что находятся г*внюки, которые по-шакальи нападают на людей, достойно прошедших войну, защищая их же от агрессора", – возмутился Пилипенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Хмельнитчине был задержан блогер, жестоко избивший ветерана АТО.

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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И все таки он не киборг...он обычно свiдомо MAHДАйнутый ПИДOPГ!!!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Да питоры эти пятеро. Гея то стаей избили
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филипп филипыч
филипп филипыч
я всегда считал что мочить свой же народ могут только конченные пи..ры)
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2 из 5 ответов | показать все
руденко евгений
руденко евгений
Ткачук Олег, ты прям детектив - тебе в полицию. Ты комменты читаешь, а если читаешь - понимаешь? У меня был здесь коммент, что я против каминг-аутов, что личная жизнь должна оставаться личной жизнью, желательно без парадов, а там живи хоть с чёртом. А бить - не бить - на это уголовный кодекс в помощь. Там всё расписано: чем бить, сколько человек участвуют, ну и т.д. Поэтому я и спросил: а чужих можно?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ткачук Олег, батенька, не пишите глупостей про понятия и учите материальную часть.
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