"По-шакальи нападают": ветерана АТО избили после каминг-аута

На 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который недавно сделал каминг-аут – открытое признание своей гомосексуальной ориентации, напали пятеро неизвестных.

Об этом в Facebook написал сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры", ветеран АТО Виктор Пилипенко.

"Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п**ар?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не производит), в голову, потом ногами. Впятером ..." – сообщил он.

Василий Давыденко ФБ Виктора Пилипенко

Ветеран АТО также сообщил, что Давыденко успел сгруппироваться, что его и спасло, но при ударах нападающие порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, который был травмирован во время войны.

Пилипенко также предположил, что адрес его проживания могли раскрыть на работе у Василия, где ему также устроили бойкот после каминг-аута.

Василий Давиденко BBC News Україна

Василий Давиденко BBC News Україна

Василий Давыденко со своим молодым человеком Арсеном BBC News Україна

Василий Давиденко BBC News Україна

"Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты – пишите. Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит. Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером", – написал ветеран АТО.

"Я в отчаянии и ярости в то же время, что находятся г*внюки, которые по-шакальи нападают на людей, достойно прошедших войну, защищая их же от агрессора", – возмутился Пилипенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Хмельнитчине был задержан блогер, жестоко избивший ветерана АТО.

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